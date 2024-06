Convocação URGENTE do Bolsa Família assusta beneficiários, que podem PERDER o auxílio se não fizerem ISSO; confira

Beneficiários do Bolsa Família devem atualizar o acompanhamento de saúde para evitar o bloqueio do benefício. Saiba quem precisa realizar a atualização e como proceder.

Os beneficiários do Bolsa Família estão sendo convocados para atualizar o acompanhamento de saúde. Essa atualização é essencial para evitar o bloqueio do benefício. A convocação visa garantir que todos os inscritos cumpram as regras do programa, assegurando a continuidade dos pagamentos mensais.

O acompanhamento de saúde é um protocolo obrigatório para os beneficiários do Bolsa Família. Quem não realizar essa atualização corre o risco de ter o benefício bloqueado. É fundamental que todos os inscritos estejam atentos ao prazo final para a realização deste procedimento.

A atualização deve ser feita nos postos de saúde, onde serão verificadas informações de saúde dos beneficiários. A seguir, vamos detalhar quem deve realizar esse acompanhamento e como proceder. Portanto, siga a leitura!

Inscritos no Bolsa Família são convocados para atualização de saúde. Evite o bloqueio do benefício ao cumprir as condicionalidades do programa. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem está sendo convocado para realizar o acompanhamento de saúde?

O acompanhamento de saúde deve ser feito por gestantes, crianças até 7 anos e mulheres entre 14 e 44 anos.

Para isso, é necessário comparecer ao posto de saúde mais próximo com os documentos exigidos. As crianças terão peso e altura medidos, e as gestantes deverão realizar exames de pré-natal.

Você precisa saber disso hoje:

Quais são as consequências da falta de atualização?

Bloqueio do benefício

Não realizar o acompanhamento de saúde pode resultar no bloqueio do Bolsa Família. Essa medida é parte das condicionalidades que promovem a saúde e educação familiar dos beneficiários. O bloqueio ocorre se as regras não forem cumpridas, o que inclui atualizar o CadÚnico e manter o CPF regular.

Regras adicionais

Além do acompanhamento de saúde, é necessário atualizar o CadÚnico a cada dois anos ou quando houver mudanças na família.

Manter a caderneta de vacinação atualizada e garantir a frequência escolar mínima também são exigências.

Gestantes devem realizar o pré-natal, e crianças e mulheres devem passar pelo acompanhamento nutricional.

Leia também: Como aumentar o valor do BPC? Acúmulo de renda traz novas possibilidades para beneficiários; veja

Como regularizar o Bolsa Família bloqueado?

Para desbloquear o benefício, é preciso identificar o motivo do bloqueio.

Os principais motivos incluem CadÚnico desatualizado, falta de acompanhamento nutricional e gestantes sem pré-natal. Crianças fora da escola e CPF irregular também podem causar a suspensão do benefício.

Atualização do CadÚnico

O responsável familiar deve procurar o CRAS para atualizar o cadastro. O acompanhamento nutricional pode ser regularizado no posto de saúde mais próximo. Gestantes devem iniciar o pré-natal com os exames necessários.

Frequência escolar e CPF irregular

Crianças e adolescentes devem retornar à escola para garantir a frequência mínima. Para resolver pendências no CPF, o responsável deve consultar a Receita Federal.

Tempo de espera para a regularização

Após a atualização do cadastro, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) realiza uma nova análise. O processo pode levar até 90 dias para o benefício ser desbloqueado. Durante esse período, os beneficiários podem acompanhar a situação pelo aplicativo Caixa Tem, Bolsa Família ou CadÚnico.

Também é possível obter informações via WhatsApp, central de atendimento da Caixa ou atendimento Caixa ao Cidadão.

Enfim, a atualização do acompanhamento de saúde é fundamental para manter o Bolsa Família ativo. Os beneficiários devem estar atentos aos prazos e cumprir todas as condicionalidades.

Isso garante não apenas a continuidade do benefício, mas também a promoção de melhores condições de saúde e educação para as famílias. A prevenção e o cuidado regular são essenciais para a qualidade de vida de todos os membros da família. Notícia da Manhã.

Leia também: R$600 do Bolsa Família com NOVA DATA marcada para cair; veja quando você poderá receber