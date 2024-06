R$600 do Bolsa Família com NOVA DATA marcada para cair; veja quando você poderá receber

Caixa divulga o calendário do Bolsa Família de junho, com pagamentos a partir do dia 17. Saiba as datas e requisitos para receber o benefício.

A Caixa Econômica Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), divulgou o calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho.

Os pagamentos começam em 17 de junho de 2024 e seguem um cronograma estabelecido para atender às famílias beneficiadas.

Qual é o valor do benefício do Bolsa Família em junho?

O valor base do Bolsa Família para junho permanecerá em R$ 600.

Esse montante visa garantir a continuidade do suporte financeiro às famílias inscritas no programa, proporcionando uma ajuda essencial para quem mais precisa. A medida reforça o compromisso do governo em apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os pagamentos serão realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

O programa oferece seis tipos diferentes de benefícios, ajustados à situação específica de cada família, proporcionando um suporte financeiro personalizado conforme as necessidades apresentadas.

Quais são os requisitos para receber o Bolsa Família de junho?

Para receber o Bolsa Família de junho, é necessário atender a determinados requisitos nas áreas de saúde e educação.

As famílias devem garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes entre quatro e 17 anos, assegurando um mínimo de 60% de presença para crianças de quatro e cinco anos, e 75% para os beneficiários de seis a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica.

Além disso, gestantes precisam realizar acompanhamento pré-natal e crianças até sete anos devem seguir o calendário de vacinação e ter acompanhamento nutricional.

A atualização do Cadastro Único (CadÚnico) também é fundamental para a manutenção do benefício. A família deve atualizar suas informações pelo menos a cada 24 meses.

Ao matricular uma criança na escola ou vaciná-la, é necessário informar que a família é beneficiária do Bolsa Família, garantindo assim a continuidade do recebimento do benefício.

Como se inscrever no CadÚnico e concorrer ao Bolsa Família de junho?

A inscrição no CadÚnico é o primeiro passo para concorrer ao Bolsa Família de junho. O processo é simples e pode ser realizado em centros de assistência social ou unidades do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

É essencial que todas as informações fornecidas sejam atualizadas e verídicas, pois isso garantirá a elegibilidade ao programa e a continuidade do benefício. Notícia da Manhã.

Calendário de pagamento do Bolsa Família de junho

O calendário de pagamentos segue um cronograma baseado no último dígito do NIS dos beneficiários. Confira as datas de pagamento:

NIS final 1: 17 de junho

NIS final 2: 18 de junho

NIS final 3: 19 de junho

NIS final 4: 20 de junho

NIS final 5: 21 de junho

NIS final 6: 24 de junho

NIS final 7: 25 de junho

NIS final 8: 26 de junho

NIS final 9: 27 de junho

NIS final 0: 28 de junho

As famílias devem ficar atentas a essas datas para garantir o recebimento do benefício no prazo correto. É importante também acompanhar as regras e condições estabelecidas pelo programa para evitar qualquer interrupção no recebimento do auxílio.

Regras do Bolsa Família para junho

Para manter o benefício, as famílias precisam cumprir compromissos específicos nas áreas de saúde e educação:

Realização do acompanhamento pré-natal para gestantes.

Acompanhamento do calendário nacional de vacinação.

Monitoramento do estado nutricional das crianças menores de sete anos.

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e de 75% para beneficiários de seis a 18 anos que não tenham concluído a educação básica.

Manter o Cadastro Único atualizado, pelo menos a cada 24 meses.

Essas condições são fundamentais para a manutenção do benefício e visam garantir que as famílias atendidas pelo programa tenham acesso a serviços básicos de saúde e educação.

O Bolsa Família é um programa essencial para muitas famílias brasileiras, proporcionando suporte financeiro e acesso a serviços básicos. É fundamental que os beneficiários cumpram todas as condições estabelecidas para garantir a continuidade do benefício.

O calendário de junho está definido e as famílias devem se organizar para receber o pagamento conforme as datas divulgadas. A atualização do CadÚnico e o cumprimento dos requisitos de saúde e educação são passos cruciais para a manutenção do benefício.

