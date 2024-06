Junho NÃO vai ter pagamento do INSS? Saiba como se programar para este mês

Confira as datas de pagamento do INSS para junho e mantenha-se informado. Saiba como verificar sua data de depósito e evitar surpresas.

Neste mês de junho, aproximadamente 39 milhões de brasileiros estão atentos ao calendário de pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Este fluxo financeiro é crucial tanto para aposentados quanto para pensionistas em todo o país.

Se você faz parte desse grupo ou conhece alguém que faz, é importante estar informado sobre as datas e as variações nos repasses do órgão previdenciário para este mês. A seguir, apresentamos informações essenciais para você.

Como verificar a data de pagamento de benefícios do INSS?

Para saber quando ocorrerá o pagamento do INSS, é fundamental observar o último número antes do dígito verificador do cartão de benefícios. Este método ajuda a identificar a data específica de depósito dentro do calendário estabelecido pelo órgão.

Por exemplo, um cartão cujo último número seja 9 terá o pagamento depositado em uma data diferente daqueles cujo último número seja 1 ou 2. Confira abaixo a relação das datas de pagamento para este mês.

Benefícios de até 1 salário mínimo

Final 1: 24 de junho

Final 2: 25 de junho

Final 3: 26 de junho

Final 4: 27 de junho

Final 5: 28 de junho

Final 6: 1 de julho

Final 7: 2 de julho

Final 8: 3 de julho

Final 9: 4 de julho

Final 0: 5 de julho

Benefícios acima de 1 salário mínimo

Finais 1 e 6: 1 de julho

Finais 2 e 7: 2 de julho

Finais 3 e 8: 3 de julho

Finais 4 e 9: 4 de julho

Finais 5 e 0: 5 de julho

Quem poderá receber de forma antecipada?

O INSS, atento às necessidades e emergências de seus beneficiários, ocasionalmente faz adiantamentos nos pagamentos. Recentemente, houve um adiantamento da parcela programada para junho aos residentes do Rio Grande do Sul, que foram adversamente afetados por inundações.

Esse adiantamento foi programado entre 24 de maio e 7 de junho, como um gesto de apoio àqueles em condição de emergência. Além das aposentadorias, o INSS dispõe de uma variedade de outros benefícios essenciais. Esses incluem:

Auxílio-doença: benefício pago aos segurados que ficam temporariamente incapazes de trabalhar por motivo de doença.

benefício pago aos segurados que ficam temporariamente incapazes de trabalhar por motivo de doença. Auxílio-reclusão: destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado.

destinado aos dependentes do segurado de baixa renda que está preso em regime fechado. Pensões: pagamentos feitos aos dependentes de segurados falecidos.

pagamentos feitos aos dependentes de segurados falecidos. Salário-família: benefício pago ao trabalhador de baixa renda que tem filhos menores de 14 anos ou inválidos.

benefício pago ao trabalhador de baixa renda que tem filhos menores de 14 anos ou inválidos. Salário-maternidade: benefício concedido às seguradas durante o período de licença-maternidade.

benefício concedido às seguradas durante o período de licença-maternidade. Pecúlio: pagamento devido aos segurados que se aposentaram por invalidez ou idade e voltaram a trabalhar.

pagamento devido aos segurados que se aposentaram por invalidez ou idade e voltaram a trabalhar. Seguro-defeso: benefício pago ao pescador profissional durante o período em que a pesca é proibida para preservação das espécies.

Estar informado sobre as datas de pagamento e os tipos de benefícios disponíveis é fundamental para garantir que você receba os recursos de forma adequada e no tempo certo. Fique atento ao calendário e às comunicações do INSS para não perder nenhum detalhe importante.

