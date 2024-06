Como aumentar o valor do BPC? Acúmulo de renda traz novas possibilidades para beneficiários; veja

Titulares do BPC podem acumular benefícios e aumentar a renda. Conheça os programas que reduzem despesas e proporcionam mais segurança financeira.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um auxílio essencial para milhares de cidadãos em todo o Brasil.

No entanto, muitos não sabem que é possível acumular outros benefícios além do BPC, aumentando a renda ou reduzindo os gastos.

Esta matéria detalha como os titulares do BPC podem maximizar seus ganhos e reduzir despesas mensais. Portanto, se é do seu interesse, siga a leitura.

Saiba como acumular benefícios além do BPC e aumentar sua renda. Programas como Bolsa Família e Tarifa Social ajudam a reduzir seus gastos mensais. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem é elegível ao BPC?

O BPC é destinado a pessoas acima de 65 anos ou com algum tipo de deficiência que vivem em condição de baixa renda.

Apesar de ser pago pelo INSS, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para ter acesso a esse benefício. A seguir, veremos como os titulares podem aproveitar outros benefícios.

Aproveite e confira: NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 prejudicados por alterações no Bolsa Família junho? Confira

Quais são os benefícios disponíveis para os titulares do BPC?

Bolsa Família

Os titulares do BPC podem ter direito ao Bolsa Família. Para isso, é necessário respeitar o limite de renda do programa, que é de R$ 218 por pessoa da família. O valor pago pelo Bolsa Família é de, no mínimo, R$ 600. Isso pode representar um acréscimo significativo na renda mensal do beneficiário.

Tarifa Social

Outro benefício disponível é a Tarifa Social, que oferece um desconto de até 65% na conta de energia elétrica. Para aproveitar essa vantagem, a conta de luz deve estar em nome do titular do BPC ou do representante da família, no caso de menor de idade, todos inscritos no Cadastro Único.

Quais outras formas de complementar a renda existem?

Auxílio-Inclusão

Pessoas com deficiência que conseguem um emprego com carteira assinada podem se beneficiar do Auxílio-Inclusão. Para isso, a remuneração no emprego não pode ser superior a dois salários mínimos.

Nesse caso, o BPC é cortado, mas o cidadão passa a receber meio salário mínimo pelo Auxílio-Inclusão. O benefício pode ser acumulado com o salário do novo emprego, proporcionando uma melhoria na qualidade de vida do trabalhador.

Pé-de-Meia

Estudantes com deficiência que estejam no ensino médio podem se beneficiar do programa Pé-de-Meia. O governo libera R$ 200 mensais ao estudante e R$ 1.000 no final do ano. Essa ajuda financeira é crucial para apoiar a educação e o desenvolvimento desses jovens.

Enfim, aqueles que são titulares do BPC não precisam se limitar a um único benefício. Há diversas maneiras de complementar a renda ou reduzir os gastos mensais, proporcionando uma vida mais digna e confortável.

É essencial que os beneficiários e suas famílias estejam cientes dos seus direitos e busquem informações sobre todos os benefícios disponíveis. Com conhecimento e ação, é possível melhorar significativamente a qualidade de vida dos titulares do BPC. Notícia da Manhã.

Confira também: Notícia URGENTE! Governo deu início ao NOVO BENEFÍCIO maior que R$ 4.100; como se inscrever