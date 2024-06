Governo convoca brasileiros para receberem PIX EXTRA de R$200; veja o que fazer

Receba PIX EXTRA de R$ 200 pelo programa Pé de Meia. Benefício destinado a estudantes de baixa renda que mantiveram frequência escolar de 80% ou mais.

O Governo Federal lançou recentemente o programa Pé de Meia, que tem proporcionado pagamentos a estudantes brasileiros de baixa renda.

Com esta iniciativa, os alunos podem garantir até R$ 9.200 durante o ensino médio. Este mês, uma nova parcela de R$ 200 via PIX estará disponível para os estudantes.

Programa Pé de Meia oferece R$ 200 para estudantes de baixa renda. Verifique se você está elegível e receba seu pagamento via PIX. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o programa Pé de Meia?

Em junho, os estudantes cadastrados no programa que mantiveram uma frequência escolar de 80% ou mais no último mês terão direito ao benefício.

Esta medida visa incentivar os alunos a manterem uma alta taxa de comparecimento às aulas, com o Governo Federal liberando um novo pagamento de R$ 200 como incentivo adicional.

Atualmente, o programa é destinado a estudantes matriculados no ensino médio de escolas públicas, com idade entre 14 e 24 anos. Além disso, é necessário estar inscrito no CadÚnico do Governo Federal para ter acesso aos recursos.

Este cadastro é fundamental para que os estudantes possam receber o benefício. Notícia da Manhã.

Saiba também: R$ 2,9 mil disponível através da Caixa para brasileiros com ESTES CPF’s; confira

Quando receber o PIX EXTRA de R$200?

O calendário de pagamentos deste mês foi organizado conforme o mês de nascimento dos alunos. O último pagamento será realizado nesta terça-feira (04). Os recursos são depositados na conta poupança social do Caixa Tem, um aplicativo que facilita o acesso aos benefícios sociais.

Para saber se serão contemplados, os estudantes devem acessar o aplicativo Jornada do Estudante, disponível para download online. Este aplicativo é essencial para que os alunos possam acompanhar o status de seus pagamentos e garantir que estão recebendo o benefício corretamente. Veja o calendário:

Estudantes nascidos em janeiro ou fevereiro: recebem em 27 de maio;

recebem em 27 de maio; Estudantes nascidos em março ou abril: recebem em 28 de maio;

recebem em 28 de maio; Estudantes nascidos em maio ou junho: recebem em 29 de maio;

recebem em 29 de maio; Estudantes nascidos em julho ou agosto: recebem em 30 de maio;

recebem em 30 de maio; Estudantes nascidos em setembro ou outubro: recebem em 3 de junho;

recebem em 3 de junho; Estudantes nascidos em novembro ou dezembro: recebem em 4 de junho.

Este calendário é fundamental para que os estudantes saibam exatamente quando irão receber o benefício, garantindo que todos possam planejar suas finanças de maneira eficiente.

Qual a importância do programa para os estudantes de baixa renda?

O programa Pé de Meia representa uma importante iniciativa do Governo Federal para apoiar estudantes de baixa renda. Os recursos fornecidos podem fazer uma diferença significativa na vida desses jovens, permitindo-lhes focar nos estudos sem se preocupar tanto com questões financeiras.

Além disso, o incentivo à frequência escolar ajuda a garantir que mais alunos permaneçam na escola e concluam o ensino médio. Notícia da Manhã.

Este tipo de apoio é crucial para o desenvolvimento educacional e social do país, proporcionando oportunidades para aqueles que mais precisam. O impacto positivo na vida dos estudantes e suas famílias é inegável, fortalecendo a educação e, consequentemente, o futuro do Brasil.

Em resumo, o programa Pé de Meia é uma iniciativa valiosa que oferece suporte financeiro aos estudantes de baixa renda, incentivando a frequência escolar e ajudando a construir um futuro melhor para os jovens brasileiros.

A oportunidade de receber uma nova parcela de R$ 200 neste mês é uma chance importante para muitos, e os estudantes devem aproveitar essa ajuda.

Saiba também: Receba 25% a MAIS na sua aposentadoria; veja como solicitar