Lula CONVOCA cidadãos para receber 25% a mais nos benefícios do INSS; veja quem tem direito

Lula propõe bônus de 25% na aposentadoria do INSS para idosos. Iniciativa visa auxiliar nas despesas diárias, aguardando aprovação final no Congresso.

Um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados sugere um incremento de um bônus de 25% na aposentadoria para todos os idosos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Essa iniciativa visa auxiliar as famílias a lidar com as despesas diárias dos aposentados.

Conforme a proposta, o bônus de 25% na aposentadoria seria concedido, desde que o valor total do benefício não exceda o teto estipulado pelo INSS. Essa medida busca fornecer um suporte financeiro extra para os aposentados sem comprometer a sustentabilidade da previdência social. Saiba mais!

Projeto sugere aumento de 25% na aposentadoria do INSS para idosos. Medida visa melhorar a qualidade de vida e aguarda decisão do Congresso. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o adicional de 25% do INSS?

Em resumo, trata-se de um projeto de 2018 que busca expandir os beneficiários elegíveis para o bônus de 25% na aposentadoria oferecido pelo INSS.

Atualmente, apenas alguns têm acesso a esse adicional financeiro.

Caso seja aprovado, mais segurados do instituto terão direito ao acréscimo em seus benefícios, aumentando substancialmente sua renda disponível.

Esses 25% extras visam garantir um suporte adequado às atividades diárias dos aposentados, promovendo assim uma melhor qualidade de vida para esses beneficiários que necessitam de cuidados contínuos.

A proposta de conceder um bônus de 25% na aposentadoria para todas as modalidades tramita há anos no Congresso, aguardando uma decisão final. Em novembro do ano passado, recebeu parecer favorável da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF).

Porém, ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Abaixo você confere as regras de recebimento deste adicional, enquanto neste artigo, eu te apresento o calendário de pagamentos mais recente do INSS.

Não deixe de conferir: Chance ÚNICA de receber benefício de R$ 2.700 em 05 meses; cadastre-se se você atende a ESTES requisitos

Quem tem direito ao bônus de 25% na aposentadoria?

Algumas condições de saúde garantem o direito ao bônus de 25% na aposentadoria para pessoas que não conseguem realizar suas atividades diárias de forma independente. Entre as condições incluídas estão:

Cegueira total

Doença que impeça a locomoção , deixando a pessoa acamada

, deixando a pessoa acamada Incapacidade permanente para atividades cotidianas

para atividades cotidianas Paralisia dos dois braços ou pernas

Perda total das pernas , quando a prótese não é possível

, quando a prótese não é possível Perda de nove ou mais dedos das mãos

Perda de um braço e uma perna , sem possibilidade de uso de prótese

, sem possibilidade de uso de prótese Perda de uma mão e de ambos os pés, mesmo com a possibilidade de prótese

Essas condições são determinantes para a concessão do bônus, pois afetam diretamente a capacidade dos indivíduos de cuidarem de si mesmos sem auxílio.

Como está o andamento do projeto?

O projeto de bônus de 25% na aposentadoria para idosos do INSS está em tramitação há anos e ainda precisa passar por várias etapas antes de se tornar realidade.

Em novembro passado, a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família (CPASF), o que foi um passo importante para sua aprovação.

No entanto, ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

Se aprovado, o impacto financeiro será significativo, pois muitos aposentados poderão receber um incremento substancial em seus benefícios.

Isso pode representar uma melhora na qualidade de vida desses indivíduos, que poderão contar com um suporte financeiro mais robusto para suas necessidades diárias.

A aprovação deste bônus é uma questão de grande importância social e econômica. A sustentabilidade da previdência social é uma preocupação constante, e medidas como essa precisam ser cuidadosamente avaliadas para garantir que ofereçam benefícios reais sem comprometer o sistema como um todo.

A decisão final sobre a aprovação deste bônus caberá ao Congresso, que precisará ponderar os benefícios e os custos envolvidos. Notícia da Manhã.

O que esperar?

A proposta de bônus de 25% na aposentadoria para idosos do INSS é uma medida que busca proporcionar um suporte financeiro adicional aos aposentados que mais necessitam.

Com a tramitação em andamento, resta aguardar a decisão final das comissões responsáveis para que essa iniciativa possa se concretizar.

A inclusão de mais beneficiários nesse bônus pode representar uma mudança significativa na vida de muitos idosos, garantindo-lhes uma melhor qualidade de vida e maior dignidade em sua aposentadoria.

A questão da sustentabilidade da previdência é central nesse debate, e qualquer decisão deve considerar o impacto a longo prazo no sistema previdenciário.

Aguardamos os próximos passos dessa importante proposta, que pode mudar a realidade de muitos brasileiros aposentados. Notícia da Manhã.

Não deixe de conferir: Pensando em comprar um carro novo? Moeda de 50 centavos pode te ajudar; veja como