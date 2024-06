Quer ser Uber, mas está sem carro? Alugue um! Entenda como funciona

Aluguel de carro para Uber oferece vantagens e condições especiais para motoristas. Confira preços, documentos necessários e veja se vale a pena investir nesse serviço.

Trabalhar como motorista de aplicativo é uma alternativa atrativa para muitas pessoas. Uma opção que pode facilitar esse trabalho é o aluguel de carros oferecido por locadoras parceiras da Uber. Mas como funciona exatamente esse serviço e será que ele realmente vale a pena?

A Uber, disponível para Android e iPhone (iOS), tem parceria com diversas locadoras de veículos que oferecem condições especiais para motoristas da plataforma. No site da Uber, através do Uber Match, é possível encontrar informações sobre valores, condições e empresas parceiras.

A contratação do serviço é feita diretamente na locadora, mas a mediação é facilitada pelo app. Nas linhas a seguir, tire suas dúvidas sobre o aluguel de carro para Uber e veja se vale a pena contratar o serviço.

Como funciona o aluguel de carro para Uber?

Para alugar um carro e trabalhar na Uber, é necessário primeiro se registrar como motorista na plataforma. Após enviar os documentos necessários, o motorista pode acessar o Uber Match para encontrar locadoras e planos de aluguel disponíveis na sua região.

A reserva do veículo é feita diretamente com a locadora, e o valor do aluguel geralmente inclui despesas como IPVA, manutenção, revisão e licenciamento.

Qual é o preço do aluguel de carro para Uber?

O custo do aluguel varia conforme o modelo do carro, o período de locação e a locadora escolhida. Por exemplo, os planos mensais da locadora Movida começam em R$ 2.393,28. Esse valor inclui um limite de cinco mil km por mês, e os modelos disponíveis nessa faixa de preço são Mobi Like e veículos similares.

É importante notar que as locadoras costumam pedir um caução, cujo valor pode variar entre as empresas.

O pagamento do aluguel é simplificado: o valor devido é retido automaticamente do lucro das viagens do motorista. Assim, não é necessário realizar pagamentos no final do mês, pois o montante é descontado diretamente dos ganhos.

Quais locadoras oferecem descontos para motoristas Uber?

A página do Uber Match lista várias locadoras parceiras, como Movida, Zarp Localiza, LM Aluguel de Veículos e Unidas. Essas empresas oferecem ofertas especiais para motoristas da Uber.

Por exemplo, a Zarp Localiza oferece uma dedução de R$ 50 no valor do aluguel semanal, além de descontos em combustível.

Quais são os documentos necessários para alugar um carro?

Os documentos exigidos podem variar de acordo com a locadora escolhida. No geral, é necessário apresentar uma CNH definitiva e válida.

Algumas empresas podem solicitar o cadastro de um cartão de crédito, seja do motorista ou de terceiros. Caso opte por usar um cartão de terceiros, é necessário que a pessoa esteja presente na abertura do contrato.

O carro alugado inclui seguro?

Ao alugar um carro para trabalhar como motorista de Uber, geralmente o seguro do veículo está incluído no valor do aluguel.

No entanto, é recomendável verificar com a locadora se o seguro está incluso e quais são as coberturas oferecidas.

Vale a pena alugar um carro para Uber?

Alugar um carro pode ser uma boa opção para quem deseja trabalhar como motorista de aplicativo e não possui um veículo próprio ou prefere não usar o carro particular para esse fim. A decisão sobre se vale a pena ou não depende dos objetivos pessoais do motorista.

Por um lado, alugar um carro implica um custo mensal. No entanto, isso permite obter lucros com as corridas realizadas.

Segundo a Uber, a estimativa de ganhos semanais para um motorista que trabalha 50 horas na cidade do Rio de Janeiro é de R$ 1.727. Com um aluguel de carro partindo de R$ 2.400 mensais, após subtrair os ganhos mensais, sobra cerca de R$ 4.508.

Uma vantagem significativa desse serviço é não precisar se preocupar com custos de IPVA, manutenção, revisão e licenciamento, pois esses gastos geralmente estão incluídos no valor do aluguel.

Por outro lado, uma desvantagem é o valor do caução, que precisa ser pago como garantia em caso de problemas com o veículo.

Concluindo, alugar um carro para trabalhar na Uber pode ser vantajoso para muitos motoristas, oferecendo uma solução prática para quem deseja ingressar na plataforma sem ter que investir em um veículo próprio. Avaliar os custos e benefícios pessoais é crucial para tomar uma decisão informada.

