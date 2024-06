Fresquinho! Governo libera nova rodada de auxílio no valor de R$ 5,1 mil; passo a passo para receber

Auxílio de R$ 5,1 mil é liberado para quase 40 mil pessoas. Saiba quem tem direito e como se cadastrar para receber o benefício.

O Governo Federal anunciou a liberação de mais uma rodada do Auxílio Reconstrução, no valor de R$ 5,1 mil, para aproximadamente 37 mil brasileiros.

Este auxílio é destinado a famílias que foram gravemente afetadas por desastres climáticos, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a recente catástrofe deixou milhares de pessoas desabrigadas.

Os depósitos estão sendo realizados pela Caixa Econômica Federal, como parte dos esforços para ajudar essas famílias a se reerguerem após as devastadoras inundações. Saiba mais a seguir.

Quem recebe o Auxílio Reconstrução?

O público-alvo deste auxílio é composto majoritariamente por famílias do Rio Grande do Sul que ficaram desabrigadas ou desalojadas devido às fortes chuvas. De acordo com a Defesa Civil, mesmo após um mês do desastre, muitas pessoas ainda não conseguiram retornar às suas casas.

O auxílio de R$ 5,1 mil visa fornecer um suporte financeiro imediato para essas famílias começarem a reconstruir suas vidas.

Até o momento, cerca de 92 mil famílias tiveram seus cadastros aprovados nas duas remessas do Auxílio Reconstrução.

Na semana anterior, aproximadamente 38 mil pessoas receberam o auxílio, e nesta nova rodada, mais 37 mil famílias serão beneficiadas. O governo está focado em garantir que os recursos cheguem rapidamente às mãos de quem precisa.

Quem pode receber o auxílio?

Podem receber o benefício as famílias que:

Residem no Rio Grande do Sul e estão desabrigadas ou desalojadas .

. Vivem em áreas que foram inundadas, parcial ou totalmente, ou danificadas por enxurradas ou deslizamentos .

. Têm endereço em uma das mais de 300 cidades em situação de calamidade pública ou emergência reconhecida pelo governo federal.

Além de residir nas áreas contempladas, os beneficiários devem cumprir outras regras específicas para receber o auxílio de R$ 5,1 mil. Por isso, é essencial que os cidadãos verifiquem se estão cadastrados no programa. A consulta ao nome pode ser feita no site oficial do programa desde o dia 27 de maio.

Como fazer a inscrição no programa?

Para aqueles que vivem no Rio Grande do Sul e necessitam deste auxílio, as inscrições foram abertas em 27 de maio.

As prefeituras locais começaram a cadastrar as famílias no dia 20 de maio, e a partir do dia 27, as pessoas identificadas como “responsável familiar” podem verificar se a família está cadastrada através do site gov.br.

O processo de inscrição envolve:

Envio dos dados das famílias desalojadas pelas prefeituras ao governo federal, informando seus membros e endereços completos .

. Confirmação das informações pela pessoa identificada como responsável pela família no site gov.br .

. Envio dos dados confirmados à Caixa Econômica Federal, que efetuará o pagamento do auxílio.

Ademais, segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, é crucial que as famílias validem os dados o mais rapidamente possível para terem acesso ao dinheiro e iniciarem a reconstrução de suas vidas.

O governo enfatiza que não é necessário abrir uma conta na Caixa para receber o saldo, pois o banco identificará automaticamente aqueles que já possuem uma conta ativa, depositando o valor diretamente.

Enfim, o Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil é uma iniciativa essencial para ajudar as famílias do Rio Grande do Sul afetadas por desastres climáticos a se reerguerem.

A rápida liberação dos recursos e a facilidade no processo de inscrição são medidas importantes para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.

O governo federal, em conjunto com as prefeituras e a Caixa Econômica Federal, está empenhado em oferecer todo o suporte necessário para que essas famílias possam retomar suas vidas com dignidade e segurança.

