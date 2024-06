Problemas com a bateria do seu celular? Veja dicas para ela durar MUITO mais

Melhore a vida útil da bateria do seu celular com dicas simples e eficazes. Saiba como otimizar o desempenho e manter seu smartphone carregado por mais tempo.

A durabilidade da bateria dos smartphones é uma preocupação constante para muitos usuários. Com o tempo, é natural que a eficiência da carga diminua devido ao uso frequente e às diversas funções ativadas. Porém, existem maneiras eficazes de prolongar a vida útil da bateria do seu dispositivo Android.

O Google tem desenvolvido atualizações e recursos específicos que ajudam a maximizar a durabilidade das cargas. Além disso, algumas práticas recomendadas podem fazer uma grande diferença no desempenho da bateria.

A seguir, apresentamos algumas dicas úteis para manter seu smartphone carregado por mais tempo. Estas recomendações são simples de implementar e podem resultar em uma melhoria significativa na autonomia da bateria.

Aprenda truques essenciais para prolongar a duração da bateria do seu smartphone Android. Siga as recomendações do Google e maximize a eficiência da sua carga. (Foto: divulgação).

Como fazer a bateria do celular durar mais?

Confira como otimizar o uso da bateria do seu Android com algumas ações práticas e eficazes:

1. Carregue seu dispositivo corretamente

Uma das dicas essenciais para aumentar a vida útil da bateria do seu Android é carregá-lo corretamente. É importante não deixar a bateria do celular chegar a níveis extremamente baixos antes de recarregá-lo. O ideal é conectar o carregador quando a bateria estiver com cerca de 20% de carga.

Não interrompa o carregamento antes que o dispositivo atinja pelo menos 80% de carga. Além disso, sempre utilize carregadores originais e específicos para o seu modelo de celular, pois eles garantem a voltagem correta e evitam danos à bateria.

Manter o dispositivo longe de temperaturas extremas também é crucial. O calor e a umidade podem causar danos irreversíveis à bateria, como o superaquecimento e a oxidação de componentes internos. Evite deixar o celular exposto ao sol ou carregando em ambientes abafados.

Veja também: ChatGPT no WhatsApp? Veja como habilitar essa função e surpreenda-se com as possibilidades

2. Utilize modos de economia de energia

O modo avião é uma ferramenta eficaz para reduzir o consumo de bateria em momentos de necessidade. Ao ativar esta função, todas as conexões do dispositivo, como Wi-Fi, Bluetooth, GPS e dados móveis são desativadas, o que diminui significativamente o uso de energia.

Este recurso é particularmente útil em situações onde a recarga imediata não é possível.

Desativar a busca automática por Wi-Fi e Bluetooth também contribui para a economia de energia. Estas funções, quando ativas, consomem muita bateria, pois estão constantemente procurando por redes e dispositivos próximos.

Nas configurações do seu aparelho, é possível desativar estas buscas para aumentar a autonomia da bateria.

A busca de aparelhos próximos é outro recurso que pode ser desativado para economizar energia. Este recurso é utilizado para encontrar e configurar dispositivos como tablets, fones de ouvido e relógios inteligentes, mas consome muita bateria quando ativo.

Verifique as configurações de conexões e desative esta função se não estiver em uso.

3. Recursos avançados de economia de energia

O recurso de impressão, embora pouco utilizado, também pode drenar a bateria do dispositivo. Desativá-lo nas configurações de conexões ajuda a poupar energia, evitando que o celular fique buscando por impressoras ao redor. Esta função pode ser encontrada nas configurações avançadas de conexões.

A função de economia de energia do Android é uma das formas mais eficazes de prolongar a duração da bateria. Este recurso reduz o brilho da tela, limita a operação de aplicativos em segundo plano e desativa atualizações automáticas.

Para ativar a economia de energia, basta acessar a barra de configurações rápidas do seu dispositivo.

Adotar essas práticas pode fazer uma grande diferença na autonomia da bateria do seu smartphone Android. Mantenha seu dispositivo carregado por mais tempo seguindo essas dicas simples e aproveite ao máximo todas as funcionalidades do seu celular sem preocupações com a bateria. Notícia da Manhã.

Veja também: Novo TRUQUE do iPhone pode te livrar de vexames; veja só