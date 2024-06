NOVO valor do Bolsa Família + 3 presentes INÉDITOS são confirmados para junho; saiba como receber

Novo valor do Bolsa Família confirmado para junho de 2024 com aumento significativo e benefícios adicionais. Saiba tudo sobre os pagamentos e datas para o próximo mês.

O Bolsa Família é o principal programa social do Governo Brasileiro, beneficiando milhões de famílias em todo o país. Com o objetivo de atender às necessidades específicas de cada família, o programa oferece um valor base e adicionais conforme a composição familiar.

Em junho de 2024, o valor do Bolsa Família sofrerá um incremento, juntamente com a inclusão de novos benefícios, visando oferecer ainda mais suporte às famílias cadastradas.

Neste mês de junho, o valor base do Bolsa Família será elevado para R$ 700, representando um aumento significativo em relação aos R$ 600 anteriormente pagos. Essa mudança busca proporcionar um suporte financeiro mais robusto para as famílias, especialmente em tempos de maior necessidade econômica.

Bolsa Família terá novo valor e benefícios em junho de 2024. Descubra as datas de pagamento e os adicionais para famílias com crianças e gestantes. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como será o Bolsa Família junho?

Além do valor base, o Bolsa Família contempla benefícios adicionais, desenhados para atender famílias com crianças, gestantes e nutrizes. Entre esses benefícios, destacam-se:

BPI – Benefício Primeira Infância : R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

: para famílias com crianças de até 6 anos. BVF – Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com crianças de 7 a 18 anos, gestantes e nutrizes.

Esses benefícios adicionais são essenciais para garantir que as necessidades específicas de cada fase da vida sejam atendidas de forma adequada, proporcionando um apoio financeiro direto às famílias que mais precisam.

Auxílio Gás e pagamentos de junho

Outro componente importante do Bolsa Família é o Auxílio Gás, pago a cada dois meses para ajudar as famílias na compra de botijões de 13kg.

O valor do auxílio, que é de R$ 100, é calculado com base na média de preços dos seis meses anteriores, conforme informações da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Calendário Bolsa Família Junho 2024. (Foto: divulgação).

Em junho de 2024, o pagamento do Bolsa Família seguirá um cronograma específico, baseado no último número do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. Confira as datas de pagamento para este mês:

NIS final 1 – 17 de junho

– 17 de junho NIS final 2 – 18 de junho

– 18 de junho NIS final 3 – 19 de junho

– 19 de junho NIS final 4 – 20 de junho

– 20 de junho NIS final 5 – 21 de junho

– 21 de junho NIS final 6 – 24 de junho

– 24 de junho NIS final 7 – 25 de junho

– 25 de junho NIS final 8 – 26 de junho

– 26 de junho NIS final 9 – 27 de junho

– 27 de junho NIS final 0 – 28 de junho

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem sacar os valores nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal, lotéricas ou através do aplicativo Caixa Tem. Além disso, o cartão do Bolsa Família permite que compras sejam efetuadas diretamente no débito, oferecendo maior praticidade no uso dos recursos.

Para aqueles que utilizam o aplicativo Caixa Tem, há mais opções disponíveis, como o pagamento de contas, realização de transferências e saques, além de compras em estabelecimentos que aceitem QR Code.

Essa variedade de opções de movimentação do benefício facilita a gestão financeira das famílias beneficiárias, permitindo um acesso mais abrangente aos recursos disponibilizados pelo programa. Notícia da Manhã.

Como consultar e acompanhar o Bolsa Família?

As informações detalhadas sobre cada beneficiário estão disponíveis no aplicativo do Bolsa Família e no Caixa Tem. Além disso, é possível obter informações pelo telefone 111, oferecendo várias formas de acesso para que as famílias possam acompanhar seus benefícios de maneira eficiente.

A confirmação do novo valor do Bolsa Família e dos benefícios adicionais reflete o compromisso do Governo em continuar aprimorando o programa social mais importante do país.

Com o aumento para R$ 700 e os benefícios complementares, as famílias poderão contar com um suporte financeiro mais significativo, ajudando a melhorar suas condições de vida.

O Bolsa Família continua a ser uma ferramenta crucial para o suporte às famílias brasileiras, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade.

O novo valor de R$ 700, juntamente com os benefícios adicionais para crianças, gestantes e nutrizes, representa um passo importante na direção de um apoio mais abrangente e eficaz.

Através de uma gestão eficiente e transparente, o programa busca assegurar que as famílias beneficiárias possam ter uma melhor qualidade de vida e maiores oportunidades de desenvolvimento.

