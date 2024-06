Tem conta Nubank? Ela pode te ajudar a passar junho com dinheiro no bolso; veja como

Conheça as modalidades de empréstimo do Nubank e veja qual se adapta melhor às suas necessidades. Simule e contrate diretamente pelo aplicativo.

O Nubank, conhecido por ser um banco digital inovador, oferece diversas opções de empréstimo através de seu aplicativo. Compatível com sistemas Android e iPhone (iOS), o app permite que os clientes simulem diferentes modalidades de crédito e escolham a que melhor se adequa às suas necessidades.

Com quatro modalidades disponíveis, o usuário pode verificar condições específicas para cada tipo de empréstimo antes de decidir pela contratação. A seguir, detalhamos cada uma dessas opções para que você possa entender melhor como funcionam.

Empréstimo pessoal Nubank

O empréstimo pessoal no Nubank é uma solução flexível para quem precisa de dinheiro sem ter que justificar o uso.

O usuário pode simular o valor desejado diretamente no aplicativo, escolhendo o número de parcelas e a data de pagamento que mais lhe convêm. Essa simulação pode ser feita quantas vezes o cliente quiser, proporcionando uma visão clara das taxas de juros e do valor das prestações.

Para contratar, basta tocar no ícone “Pegar emprestado” e, em seguida, em “Calcular empréstimo”. É possível escolher o valor, o objetivo do empréstimo e a data de vencimento da primeira parcela, que pode ser de até 90 dias após a contratação.

O prazo de pagamento pode chegar a 48 meses, oferecendo flexibilidade ao cliente. Uma vez aprovada, a quantia é transferida imediatamente para a conta do usuário.

Outro benefício dessa modalidade é a possibilidade de antecipar parcelas, o que pode ajudar a reduzir os juros totais pagos. As taxas de juros são personalizadas conforme o perfil do cliente, proporcionando condições mais justas e adaptadas às suas necessidades.

Empréstimo com investimento como garantia

Nesta modalidade, o valor depositado na conta Nubank serve como garantia para o empréstimo.

O dinheiro depositado é bloqueado e investido em um ativo de renda fixa, o RDB Planejado, até que o empréstimo seja quitado. Isso significa que o cliente pode ter acesso a um valor maior do que o saldo disponível, dependendo da análise de crédito.

O pagamento pode ser feito em até 24 parcelas, com a primeira prestação vencendo em até 90 dias após a contratação. Se o cliente atrasar o pagamento por mais de 20 dias, o valor utilizado como garantia será resgatado para cobrir as parcelas em atraso, incluindo juros e encargos.

Para contratar, basta acessar a aba “Empréstimo” no app, inserir o valor desejado e seguir as instruções para concluir a solicitação.

Essa modalidade é ideal para quem possui um valor considerável na conta e quer utilizá-lo como garantia para obter um empréstimo com condições mais vantajosas. Além disso, o montante bloqueado continua rendendo enquanto o empréstimo está ativo.

Empréstimo consignado Nubank

O empréstimo consignado do Nubank oferece a vantagem de ter as parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento ou do benefício do INSS.

Disponível para servidores públicos federais e aposentados/pensionistas do INSS, essa modalidade possui taxas de juros mais baixas devido ao desconto automático.

Para contratar, é necessário acessar “Empréstimos e Consignado” na tela inicial do app, selecionar “NuConsignado” e simular o valor desejado. Após a simulação, basta ler e aceitar as condições para que a análise seja realizada.

Uma vez aprovada, a quantia é depositada na conta do usuário, que pode pagar o empréstimo em até 84 parcelas.

A principal vantagem do empréstimo consignado é a segurança para ambas as partes: o banco tem a garantia do pagamento, e o cliente beneficia-se de juros menores.

Essa modalidade depende da margem consignável, que é a porcentagem máxima da renda mensal que pode ser comprometida com o empréstimo.

Antecipação do Saque-Aniversário do FGTS

A antecipação do Saque-Aniversário do FGTS é uma opção interessante para quem quer ter acesso rápido ao dinheiro disponível no fundo. Permite antecipar até 12 parcelas do Saque-Aniversário, com o valor sendo creditado na conta do cliente em até um dia útil.

Para contratar, o usuário deve acessar a área de “Empréstimo” no app, selecionar a opção de antecipação e autorizar a operação. O valor do empréstimo é bloqueado do saldo do FGTS e utilizado para cobrir as parcelas anuais, debitadas no mês do aniversário do cliente.

Essa modalidade é vantajosa para quem precisa de dinheiro imediato e não quer esperar até o mês do aniversário para sacar. Além disso, o restante do saldo do FGTS continua disponível para outras utilizações permitidas por lei.

Cada uma dessas modalidades oferece vantagens específicas e pode ser ideal para diferentes perfis de clientes. Ao utilizar o aplicativo Nubank, é possível simular e escolher a melhor opção, garantindo uma experiência financeira mais personalizada e eficiente.

