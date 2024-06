Início de junho é AVASSALADOR para beneficiários do INSS; benefício de R$ 2.118 confirmado e mais

Lula anuncia cinco presentes para aposentados do INSS em junho, incluindo um valor extra. Confira as datas de pagamento e detalhes dos benefícios.

O mês de junho chegou trazendo ótimas notícias para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Logo no dia 1º de junho, foi confirmado pelo presidente Lula que haverá cinco presentes para os aposentados, além de um valor extra.

Esses benefícios começam a ser distribuídos a partir do dia 3 e vão até o dia 7 de junho, relacionados aos pagamentos do mês de maio. Os valores começaram a ser pagos no último dia de maio e seguem até a primeira semana de junho.

Conforme o calendário divulgado pelo Governo Federal, cinco dos dez pagamentos previstos caem exatamente no mês de junho. Os beneficiários podem conferir o número do NIS para saber quando receberão seus valores.

Aposentados do INSS recebem cinco benefícios em junho, com um valor extra adiantado. Veja as datas de pagamento e quem será contemplado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Lula CONFIRMA valor extra no INSS de junho

Além desses cinco presentes, os segurados do INSS têm mais um motivo para comemorar. O presidente Lula anunciou o adiantamento do 13º salário, conforme divulgado no Diário Oficial da União no dia 13 de março deste ano.

O pagamento do 13º salário foi dividido em duas parcelas: a primeira foi paga em abril e a segunda será paga juntamente com os valores referentes ao mês de maio.

Por exemplo, um segurado que recebe um salário mínimo receberá R$ 1412 neste mês, acrescidos da parcela de R$ 706 do 13º salário, totalizando R$ 2118. Essa lógica se aplica a todos os beneficiários que têm direito ao 13º salário, independentemente do valor que recebem.

As datas de pagamento são as seguintes:

Final do NIS 6 – 3/6/2024

Final do NIS 7 – 4/6/2024

Final do NIS 8 – 5/6/2024

Final do NIS 9 – 6/6/2024

Final do NIS 0 – 7/6/2024

Aproveite para conferir: Bolsa Família pagando R$ 1.052 em junho? Sim, e é preciso DISSO para receber; confira

Benefícios médicos

Outra notícia importante para os segurados do INSS é a aceitação de atestados médicos por tempo indeterminado.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, é possível apresentar um atestado médico sem a necessidade de comprovar incapacidade, bastando apenas que o documento mencione a doença e tenha o carimbo do médico responsável.

Essa medida facilita a vida dos segurados que precisam justificar afastamentos médicos, garantindo que eles não enfrentem dificuldades adicionais em um momento já delicado.

Esses anúncios e medidas mostram o compromisso do governo com o bem-estar dos aposentados e pensionistas, oferecendo não apenas suporte financeiro, mas também simplificações importantes em processos burocráticos.

Impacto dos benefícios no bem-estar dos aposentados

Os benefícios anunciados pelo presidente Lula têm um impacto significativo no bem-estar dos aposentados.

A antecipação do 13º salário, por exemplo, proporciona um alívio financeiro importante, permitindo que os beneficiários possam planejar melhor suas despesas e ter uma maior tranquilidade no início do mês.

Além disso, o recebimento de valores adicionais ajuda a cobrir custos extras que possam surgir, como despesas médicas ou outras necessidades urgentes. Esse suporte financeiro adicional é crucial para muitas famílias que dependem dos benefícios do INSS como principal fonte de renda.

A aceitação de atestados médicos por tempo indeterminado também traz uma grande vantagem para os segurados, que podem se concentrar em sua recuperação sem a preocupação de ter que renovar constantemente a documentação para justificar o afastamento do trabalho.

Isso representa uma grande conquista para os segurados, garantindo mais segurança e menos estresse. Notícia da Manhã.

As medidas anunciadas pelo governo para o mês de junho demonstram um esforço contínuo para melhorar as condições de vida dos aposentados e pensionistas.

A antecipação do 13º salário e a aceitação de atestados médicos por tempo indeterminado são apenas algumas das iniciativas que visam proporcionar mais conforto e segurança para esses cidadãos.

Essas ações são fundamentais para garantir que os segurados do INSS tenham uma vida mais digna e tranquila, refletindo o compromisso do governo em atender às necessidades dessa parcela da população.

Com essas medidas, espera-se que os aposentados e pensionistas possam desfrutar de um início de junho mais tranquilo e com mais segurança financeira.

Aproveite para conferir: Salário mínimo será dividido em faixas que vão de R$ 1,573,89, até R$ 1.994,56; veja qual você irá receber