Os bancos vão ENCHER: divulgada data em que serão distribuídos R$ 9,5 bilhões para os brasileiros

Receita Federal inicia pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Confira quem recebe e o calendário completo de pagamentos.

A Receita Federal começa a pagar o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2024 na sexta-feira, 31 de maio, mesma data em que se encerra o prazo para a entrega das declarações.

Mais de 5,5 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de R$ 9,5 bilhões, o maior já pago pelo Fisco em um lote de restituição do IRPF.

Este lote inclui também restituições residuais de exercícios anteriores. Do valor total, aproximadamente R$ 8,9 bilhões são destinados a contribuintes prioritários. Saiba mais a seguir.

Mais de 5,5 milhões de contribuintes receberão a restituição do Imposto de Renda 2024. Veja as datas dos pagamentos e quem tem prioridade no recebimento.

Quais são os contribuintes prioritários?

Entre eles estão:

258.877 idosos acima de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave

1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

787.747 contribuintes que utilizaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via PIX

Restituições prioritárias no Rio Grande do Sul

Devido ao estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, a Receita Federal deu prioridade aos contribuintes domiciliados no estado.

Serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Os gaúchos foram priorizados logo após as categorias prioritárias legais, antes dos que optaram pelo pagamento via PIX ou pela declaração pré-preenchida.

Calendário de restituição do IR 2024

A Receita Federal divulgou as datas de pagamento das restituições do Imposto de Renda 2024, que ocorrerão em cinco lotes.

O prazo para a entrega das declarações começou em 15 de março. Confira as datas dos pagamentos:

1º lote: 31 de maio

2º lote: 28 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 30 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Como saber se vou receber?

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, clicar em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e canais de prestação de serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, através do extrato de processamento no e-CAC.

Caso haja pendências, o contribuinte pode corrigir as informações.

A Receita Federal também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.

Malha fina: como verificar pendências?

Ao consultar a restituição, o contribuinte pode descobrir se há pendências na declaração que impeçam o pagamento, ou seja, se caiu na “malha fina”.

Para verificar isso, é possível acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal, através do e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).

Após fazer login, selecionar “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)” e, na aba “Processamento”, escolher “Pendências de Malha”.

Se houver pendências, a declaração só será liberada após a correção ou comprovação das informações pelo contribuinte.

Para acessar o extrato do IR, é necessário usar o código de acesso gerado na página da Receita Federal ou um certificado digital emitido por autoridade habilitada.

Quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda em 2024?

Devem declarar o Imposto de Renda em 2024:

Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023

Quem recebeu rendimentos isentos, não-tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 200 mil em 2023

Quem obteve ganho de capital na alienação de bens ou direitos em qualquer mês de 2023, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a R$ 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitas à incidência do imposto

Quem teve isenção de imposto sobre ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido da aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias

Quem teve receita bruta superior a R$ 153.199,50 em atividade rural em 2023

Quem tinha, até 31 de dezembro de 2023, posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil

Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e permaneceu nessa condição até 31 de dezembro de 2023

Quem optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos por entidade controlada no exterior como se fossem detidos diretamente pela pessoa física

Quem possui trust no exterior ou deseja atualizar bens no exterior

Com essas informações, os contribuintes podem se preparar adequadamente para cumprir suas obrigações fiscais e garantir que suas declarações sejam processadas corretamente, evitando problemas com a Receita Federal. Notícias da Manhã.

