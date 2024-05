Dia 31 cai novo pagamento INESPERADO para brasileiros na lista de CPF’s prioritários; confira

O primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024 será pago em 31 de maio. Confira quem recebe e como consultar sua restituição.

A Receita Federal irá liberar o maior lote de restituição do Imposto de Renda já registrado, incluindo restituições residuais de anos anteriores.

Com mudanças na ordem de prioridade, alguns contribuintes receberão depois do esperado. Saiba quem será afetado e como consultar sua restituição.

Restituição do Imposto de Renda 2024 começa em 31 de maio. Veja quem será beneficiado no primeiro lote e como verificar o pagamento. (Foto: divulgação).

Quando cai o primeiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024?

Na próxima sexta-feira, 31 de maio, o prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda se encerra e, no mesmo dia, o primeiro lote de restituições será pago.

Mais de 5 milhões de contribuintes terão os valores depositados. Quem não estiver nesse primeiro grupo terá que aguardar até junho, quando o segundo lote será liberado.

Quem está no primeiro lote de restituição de 2024?

Segundo a Receita Federal, 5.562.065 contribuintes de todo o Brasil receberão a restituição neste primeiro lote. A lista inclui os seguintes grupos prioritários:

258.877 idosos acima de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave

1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério

787.747 contribuintes que usaram a Declaração Pré-preenchida ou optaram por receber via PIX

A ordem de prioridade deste ano mudou para incluir os moradores do Rio Grande do Sul. Com isso, o pagamento seguirá esta sequência:

Idosos a partir de 80 anos Idosos a partir de 60 anos, deficientes e portadores de moléstia grave Contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério Moradores do Rio Grande do Sul Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou escolheram a restituição por PIX Demais contribuintes

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página oficial da Receita Federal.

Após fazer login, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Se estiver incluído no primeiro lote e não receber o pagamento na data prevista, será necessário solicitar a liberação do recurso.

A Receita Federal enfatiza a importância de manter os dados bancários atualizados e corretos para evitar problemas na hora de receber a restituição.

Caso haja algum erro nos dados informados, o valor não será creditado, e o contribuinte terá que solicitar uma nova data para o depósito.

Quais os próximos passos para quem não está no primeiro lote de pagamento?

Quem não estiver neste primeiro lote deve aguardar os próximos pagamentos. A Receita Federal realizará a liberação de novos lotes ao longo dos próximos meses.

Para esses contribuintes, é essencial continuar acompanhando o site da Receita e manter-se atento aos anúncios oficiais.

Os pagamentos são realizados em lotes mensais, e a expectativa é que até o final do ano todos os contribuintes que têm direito à restituição recebam seus valores.

Entretanto, o ritmo de pagamento pode variar conforme o volume de declarações processadas e a disponibilidade de recursos.

Além disso, a Receita Federal reforça que todos os contribuintes têm o direito de consultar o status da sua restituição a qualquer momento.

Essa consulta pode ser feita de forma simples e rápida, garantindo que todos estejam informados sobre os prazos e procedimentos necessários.

Com o encerramento do prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda 2024, milhões de brasileiros aguardam ansiosamente pela restituição.

Este ano, a Receita Federal promoveu mudanças na ordem de prioridade para incluir moradores do Rio Grande do Sul, além de outros grupos prioritários.

Para consultar o status da restituição, acesse o site oficial da Receita Federal e siga os passos indicados.

Fique atento às próximas liberações e mantenha seus dados bancários atualizados para garantir o recebimento sem contratempos.

