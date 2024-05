Nova possibilidade de receber o 14° salário deixa brasileiros com estes CPF’s em choque; confira lista

Conheça a atual situação do 14° salário do INSS em 2024. Informações essenciais sobre declarações governamentais e andamento legislativo.

À medida que 2024 avança, cresce a curiosidade e as especulações sobre a possível implementação do 14° salário para beneficiários do INSS.

Esta, aliás, é uma pauta que ressurge com frequência nos debates legislativos e entre o público que depende dessa renda.

A seguir, detalharemos a situação atual deste benefício potencial e as declarações governamentais que moldam o cenário.

INSS vai pagar 14° salário em 2024?

Em declaração recente, Carlos Lupi, Ministro da Previdência no governo de Lula, colocou um freio nas expectativas. De acordo com ele, o 14º é mais difícil porque é um peso muito alto.

“Não posso agarrar os céus com as mãos. Tenho uma realidade muito difícil. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo porque senão o governo não aguenta. Carlos Lupi.

Essa declaração sugere um cenário onde o equilíbrio fiscal se sobrepõe às necessidades imediatas dos aposentados e pensionistas, limitando a viabilidade de implementação do 14° salário.

No entanto, o conceito deste abono adicional não é novo.

Originalmente proposto em 2020, durante o auge da pandemia da Covid-19, o projeto visava fornecer um alívio financeiro adicional aos segurados, incluindo aqueles que recebem os seguintes benefícios:

Aposentadoria;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão; e

Pensão por morte.

A proposta era de que esses beneficiários recebessem um pagamento equivalente ao já familiar 13° salário, com valores variando até pouco mais de 2 mil reais para quem ganha um salário mínimo.

O alerta do Senado e a realidade legislativa

Recentemente, o portal oficial do Senado, ‘Senado.leg.br’, emitiu um comunicado esclarecendo algumas informações que circularam nas redes sociais. Veja o comunicado:

“Voltou a circular nas redes sociais a informação de que será votado um projeto de lei que institui o 14° salário para aposentados e pensionistas. Essa informação é falsa”.

Complementa ainda que, atualmente, não há nenhum projeto legislativo com essa finalidade em andamento no Senado Federal.

Essa declaração do Senado serve como um importante lembrete para os aposentados e pensionistas sobre a necessidade de verificar as fontes das informações antes de alimentar expectativas.

Por outro lado, existe uma proposta na Câmara dos Deputados, que ainda não foi aprovada e, portanto, não possui status de lei.

Não há previsões otimistas de que esta proposta seja aprovada dentro deste ano ou mesmo em 2025, mantendo o cenário de incerteza para os beneficiários.

Breve histórico do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma das principais estruturas de suporte do governo brasileiro, foi fundado em 27 de junho de 1990.

Desde então, o número de beneficiários vem crescendo consistentemente. Em 2024, mais de 39 milhões de pessoas são beneficiadas mensalmente com pagamentos do INSS.

Em resumo, enquanto a ideia de um 14° salário para os beneficiários do INSS carrega consigo esperanças de alívio financeiro adicional, a realidade política e econômica apresenta um grande desafio para sua implementação. Notícia da Manhã.

É essencial que os interessados acompanhem as atualizações oficiais e mantenham uma perspectiva realista quanto às decisões governamentais e processos legislativos em curso.

