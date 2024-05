NIS 8, 9 e 0 ainda recebem benefício EXTRA neste mês de Maio

O pagamento antecipado do vale-gás de R$ 100 em maio traz alívio financeiro para milhares de famílias em situação de vulnerabilidade no Rio Grande do Sul.

O pagamento do vale-gás deste mês começou em 17 de maio, com novos grupos sendo contemplados a cada dia útil. No entanto, nem todas as 5,8 milhões de famílias que geralmente recebem o benefício foram incluídas nos depósitos de maio.

Quem recebe o benefício EXTRA em Maio?

O vale-gás paga o equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás de 13 kg para famílias de baixa renda. Este valor é calculado com base na pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Neste mês, o valor depositado é de R$ 100.

O pagamento de maio está contemplando um grupo específico de beneficiários. Pela lei do programa, os depósitos ocorrem de forma bimestral, ou seja, a cada dois meses. Como o último pagamento foi feito em abril, o próximo estava previsto para junho. Contudo, devido a uma ordem inédita do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o depósito foi antecipado para maio para ajudar aqueles que:

Estão inscritos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) ;

; Possuem renda de no máximo meio salário mínimo por pessoa;

São moradores das cidades onde foi decretada situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Além da antecipação do vale-gás, o governo federal preparou outros benefícios para minimizar os prejuízos enfrentados pelos moradores dessa região. É importante acompanhar as atualizações para saber mais sobre esses auxílios.

Calendário de pagamentos do Vale-Gás em Maio

O vale-gás segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família, com base no último dígito do NIS (Número de Inscrição Social). O valor de R$ 100 está sendo transferido para a conta do Caixa Tem dos beneficiários.

Para receber o benefício, é necessário realizar o saque pessoalmente em uma agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica, apresentando um documento com foto. Outra opção é utilizar os serviços bancários do aplicativo Caixa Tem.

Confira o calendário de pagamentos para maio:

NIS final 1: 17 de maio

17 de maio NIS final 2: 20 de maio

20 de maio NIS final 3: 21 de maio

21 de maio NIS final 4: 22 de maio

22 de maio NIS final 5: 23 de maio

23 de maio NIS final 6: 24 de maio

24 de maio NIS final 7: 27 de maio

27 de maio NIS final 8: 28 de maio

28 de maio NIS final 9: 29 de maio

29 de maio NIS final 0: 31 de maio

Como consultar o direito ao Vale-Gás

Para saber se você tem direito ao vale-gás neste mês, é essencial verificar seu status no CadÚnico e confirmar se sua cidade está incluída na lista de áreas em situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul. A consulta pode ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo portal do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Se você atender aos critérios e estiver dentro do grupo de beneficiários deste mês, o valor de R$ 100 será creditado automaticamente em sua conta. Caso contrário, o próximo depósito ocorrerá conforme o calendário bimestral regular.

Impacto do Vale-Gás nas famílias beneficiadas

O vale-gás é uma medida crucial para apoiar famílias de baixa renda, especialmente em tempos de crise e calamidade. O valor de R$ 100 representa um alívio significativo nas despesas mensais dessas famílias, permitindo-lhes acesso a um recurso essencial como o gás de cozinha.

Além disso, a antecipação do pagamento do vale-gás para maio, mesmo sendo fora do cronograma habitual, mostra a flexibilidade do governo em responder rapidamente às necessidades emergenciais da população. Esse tipo de medida pode fazer uma grande diferença na vida de milhares de famílias, proporcionando um suporte financeiro crucial em momentos de dificuldade.

Em resumo, o pagamento do vale-gás em maio traz alívio para muitas famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas afetadas por calamidades no Rio Grande do Sul. Acompanhe as atualizações e verifique seu status para garantir que você receba o benefício conforme o calendário estabelecido.

