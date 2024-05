Beneficiários do INSS irão receber AUMENTO – quem sairá na vantagem

O aumento temporário nos benefícios do INSS, devido à antecipação do 13º salário, trará alívio financeiro para milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou um aumento no próximo depósito para os beneficiários que recebem mais de um salário mínimo. Este ajuste beneficiará mais de 12 milhões de pessoas em todo o país, com os pagamentos sendo feitos nos próximos dias. Entenda o motivo deste aumento e como ele impactará os aposentados e pensionistas.

Entenda o aumento nos benefícios do INSS em maio, devido à antecipação da segunda parcela do 13º salário, beneficiando mais de 12 milhões de pessoas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Aumento dos benefícios do INSS

Anualmente, os beneficiários do INSS recebem um reajuste no valor de seus benefícios. O reajuste de 2024 foi aplicado no início do ano. No entanto, em maio, alguns beneficiários observarão um valor maior nos depósitos. Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, o depósito será efetuado no início de junho.

De acordo com o INSS, em abril, 12.260.428 pessoas recebem acima do piso salarial nacional. Neste ano, o instituto adotou um novo teto para os benefícios, que agora é de R$ 7.786,02, o valor máximo pago aos beneficiários.

Motivo do aumento temporário

O aumento temporário em maio é devido à antecipação da segunda parcela do 13º salário do INSS. Este valor será pago junto com o benefício de maio. É importante lembrar que a segunda parcela do 13º salário pode ser menor que a primeira devido à aplicação de descontos, como o Imposto de Renda. Portanto, mesmo com o aumento, alguns beneficiários podem perceber um valor menor em comparação com a primeira parcela.

O abono salarial, ou 13º salário, é um benefício extra pago aos aposentados e pensionistas do INSS. No entanto, ele não é pago aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário de pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo

Os pagamentos para aqueles que recebem acima de um salário mínimo serão realizados nas seguintes datas:

Final 1 e 6 – pagamentos em 3 de junho;

– pagamentos em 3 de junho; Final 2 e 7 – pagamentos em 4 de junho;

– pagamentos em 4 de junho; Final 3 e 8 – pagamentos em 5 de junho;

– pagamentos em 5 de junho; Final 4 e 9 – pagamentos em 6 de junho;

– pagamentos em 6 de junho; Final 5 e 0 – pagamentos em 7 de junho.

Para o mês de julho, o calendário é o seguinte:

Final 1 e 6 – pagamentos em 3 de julho;

– pagamentos em 3 de julho; Final 2 e 7 – pagamentos em 4 de julho;

– pagamentos em 4 de julho; Final 3 e 8 – pagamentos em 5 de julho;

– pagamentos em 5 de julho; Final 4 e 9 – pagamentos em 6 de julho;

– pagamentos em 6 de julho; Final 5 e 0 – pagamentos em 7 de julho.

Para verificar o valor do benefício que será recebido em maio, é possível consultar o extrato de pagamento no portal Meu INSS ou pelo aplicativo oficial do INSS. A especialista Lila Cunha, colaboradora do FDR, oferece orientações detalhadas sobre como realizar essa consulta.

Impacto do aumento nos beneficiários

O aumento temporário nos benefícios do INSS, devido à antecipação do 13º salário, representa um alívio financeiro importante para muitos aposentados e pensionistas. Este ajuste adicional ajuda a cobrir despesas extras e proporciona uma melhor qualidade de vida aos beneficiários.

O INSS, ao adotar medidas como a antecipação do 13º salário, demonstra seu compromisso em apoiar os beneficiários, especialmente em momentos de maior necessidade financeira. Este aumento temporário é uma demonstração concreta de como políticas públicas podem influenciar positivamente a vida de milhões de brasileiros.

Em conclusão, o aumento dos benefícios do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo em maio é uma medida significativa que beneficiará milhões de pessoas em todo o Brasil. A antecipação da segunda parcela do 13º salário traz um alívio financeiro bem-vindo e destaca a importância de manter-se informado sobre as mudanças e atualizações nos benefícios. Se você é um dos beneficiários, fique atento às datas de pagamento e consulte seu extrato para saber o valor exato a ser recebido.

