Caixa confirma NOVO valor do Bolsa Família e mais COMBO DE PRESENTES para junho

Confira o novo valor do Bolsa Família para junho de 2024. Elevação para R$ 700 e benefícios adicionais, incluindo o Auxílio Gás.

O Bolsa Família, vital programa social do Governo Federal, recebe atualizações significativas para o mês de junho de 2024.

Nas linhas a seguir, vamos explorar o aumento no valor do benefício, além de outros três “presentes” que serão distribuídos aos beneficiários, marcando um ponto de virada para milhões de famílias brasileiras.

A Caixa anuncia aumento no Bolsa Família e mais benefícios em junho.

Quais são as novidades de junho no Bolsa Família?

O valor base do Bolsa Família, que até então era de R$ 600, será oficialmente elevado para R$ 700.

Esta mudança representa um esforço contínuo para melhorar o suporte às famílias que dependem do programa para enfrentar desafios socioeconômicos diários.

Esse aumento vem em um momento crucial, dado o contexto econômico atual e as crescentes necessidades das famílias brasileiras.

O programa é conhecido por sua capacidade de adaptação às necessidades específicas de cada família, proporcionando não apenas um valor base, mas também adicionais conforme a composição familiar.

Estes são detalhados da seguinte forma:

BPI – Benefício Primeira Infância : R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

: R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos. BVF – Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com crianças entre 7 a 18 anos, além de gestantes e nutrizes.

Esses benefícios são desenhados para atender as variadas necessidades das famílias brasileiras, assegurando que o suporte do governo alcance aqueles que precisam de forma mais direcionada.

Outra componente importante dessa nova fase do Bolsa Família é o Auxílio Gás.

Gerenciado conjuntamente com os demais benefícios do programa, esse auxílio é pago a cada dois meses e tem o objetivo de ajudar as famílias na compra de botijões de 13kg.

O valor do auxílio, fixado em R$ 100, é calculado com base na média de preços dos seis meses anteriores, uma política que busca adequar o auxílio à realidade de mercado e assegurar sua relevância e utilidade.

Calendário de pagamentos Bolsa Família junho

Para que os beneficiários possam se organizar com antecedência, o pagamento dos benefícios segue um calendário específico.

Este calendário atualmente é baseado no último número do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário. Confira o calendário para junho de 2024:

NIS final 1 – 17 de junho

NIS final 2 – 18 de junho

NIS final 3 – 19 de junho

NIS final 4 – 20 de junho

NIS final 5 – 21 de junho

NIS final 6 – 24 de junho

NIS final 7 – 25 de junho

NIS final 8 – 26 de junho

NIS final 9 – 27 de junho

NIS final 0 – 28 de junho

Em suma, as alterações no Bolsa Família para junho de 2024 não apenas elevam o valor do benefício principal, mas também reforçam o compromisso do governo com o bem-estar das famílias brasileiras através do Auxílio Gás e de benefícios segmentados. Notícia da Manhã.

Estas mudanças são cruciais para proporcionar um pouco mais de alívio e segurança para milhões de pessoas em todo o país.

