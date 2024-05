Bolsa Família convoca nova lista de pessoas para BÔNUS EXTRAORDINÁRIO de R$ 300; confira

Bolsa Família oferece bônus extraordinário R$ 300 para milhares de pessoas. Saiba como confirmar sua participação e garantir o benefício adicional ainda este mês.

Aberto o prazo para confirmar a participação e receber um bônus extraordinário de R$ 300. Esse benefício é exclusivo para aquelas que já recebem o Bolsa Família.

O sistema de confirmação foi disponibilizado nesta quinta-feira, 23. Veja como você também pode garantir o seu pagamento.

Bolsa Família oferece R$ 300 extra para beneficiários. Saiba como confirmar sua participação no programa e garantir o bônus extraordinário ainda este mês.

Quem pode receber o bônus extraordinário de R$ 300 do Bolsa Família?

Cerca de 16 mil pessoas podem ser contempladas com o bônus de R$ 300 em poucas semanas.

Para isso, é necessário confirmar a participação em outro programa de distribuição de renda vinculado ao Bolsa Família. Como o programa é regional, é importante verificar se ele é válido para o seu estado.

O pagamento do adicional de R$ 300 foi iniciado há algumas semanas, com o objetivo de atingir 100 mil beneficiárias.

As primeiras pessoas a receberem os pagamentos foram aquelas que se cadastraram entre 25 de março e 25 de abril deste ano.

Os pagamentos são direcionados às mulheres que recebem o Bolsa Família em Pernambuco e são responsáveis familiares.

Como se inscrever para receber o bônus extraordinário de R$ 300?

O período de inscrições para receber o bônus extraordinário vai até o dia 19 de julho. Para se cadastrar, é necessário acessar o site Mães de Pernambuco. Lembre-se de ter em mãos o número NIS.

O programa Mães de Pernambuco é destinado às mulheres que já recebem o Bolsa Família e atendem aos seguintes requisitos:

Morar em Pernambuco;

Ser beneficiária do Programa Bolsa Família e estar com o cadastro atualizado;

Ser responsável familiar;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos;

Não ter emprego ou renda formal.

Para mais informações, entre em contato com a Ouvidoria Social da Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS) pelo telefone 0800.081.4421. A ligação é gratuita.

Por que o programa é importante?

O bônus extraordinário de R$ 300, pago pelo governo do estado, não interfere no recebimento regular do Bolsa Família.

Esse benefício visa apoiar financeiramente as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social, ajudando a melhorar a qualidade de vida de suas famílias.

A iniciativa é crucial para proporcionar um alívio financeiro adicional, especialmente para aquelas que são mães ou responsáveis por crianças pequenas.

O programa Mães de Pernambuco representa um esforço significativo do governo estadual para assegurar que as famílias em maior necessidade recebam um suporte extra, promovendo, assim, maior estabilidade e segurança financeira.

É uma oportunidade para muitas mulheres que se encontram sem emprego formal ou renda fixa, garantindo que possam sustentar suas famílias de maneira digna.

Se você se encaixa nos critérios, não perca a chance de se inscrever e receber esse benefício adicional.

Verifique se seu cadastro está atualizado e siga todos os passos necessários para garantir o seu pagamento. Essa é uma chance de obter um suporte financeiro importante para você e sua família.

