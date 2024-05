Qual NIS do Bolsa Família recebe HOJE (25)? Veja calendário e valores

Calendário Bolsa Família de maio 2024 já disponível. Confira as datas de pagamento e saiba como receber seu benefício de forma segura e tranquila.

O Bolsa Família é um programa vital para milhões de famílias no Brasil. Em maio de 2024, o calendário de pagamentos foi liberado, e é essencial que os beneficiários estejam atentos para não perderem as datas.

A seguir, você confere todas as informações sobre o cronograma de pagamentos e dicas importantes para garantir o recebimento do benefício de forma segura.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para maio de 2024 está liberado. Verifique seu NIS e receba seu benefício sem complicações e com segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o calendário do Bolsa Família?

O pagamento do Bolsa Família é realizado conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Essa organização tem o objetivo de distribuir os pagamentos ao longo do mês, evitando aglomerações nos pontos de saque e garantindo um processo eficiente e tranquilo.

Datas de pagamento em maio de 2024

Em maio de 2024, o pagamento do Bolsa Família segue as seguintes datas:

NIS final 1 : 17 de maio

: 17 de maio NIS final 2 : 20 de maio

: 20 de maio NIS final 3 : 21 de maio

: 21 de maio NIS final 4 : 22 de maio

: 22 de maio NIS final 5 : 23 de maio

: 23 de maio NIS final 6 : 24 de maio

: 24 de maio NIS final 7 : 27 de maio

: 27 de maio NIS final 8 : 28 de maio

: 28 de maio NIS final 9 : 29 de maio

: 29 de maio NIS final 0: 31 de maio

O que você precisa saber para receber o benefício?

Para garantir o recebimento do Bolsa Família, é fundamental manter os dados cadastrais atualizados no sistema do programa.

Verifique se suas informações estão corretas e completas, incluindo endereço, composição familiar e rendas.

Dados desatualizados podem causar atrasos ou até a suspensão do benefício. Sempre leve um documento de identificação com foto quando for sacar o benefício.

Onde sacar o benefício?

Os pagamentos do Bolsa Família podem ser realizados em caixas eletrônicos, correspondentes Caixa Aqui ou agências da Caixa Econômica Federal, utilizando o cartão do programa.

É importante seguir todas as recomendações de saúde pública para maior segurança, especialmente em contextos de pandemia.

O programa Bolsa Família agora inclui três tipos de adicionais:

Benefício Variável Familiar Nutriz : Seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a nutrição adequada dos recém-nascidos.

: Seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a nutrição adequada dos recém-nascidos. Adicional de R$ 50 : Para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos.

: Para famílias com gestantes e filhos entre 7 e 18 anos. Adicional de R$ 150: Para famílias com crianças de até 6 anos.

Dicas úteis para os beneficiários

Evite os horários de pico ao ir sacar seu benefício.

ao ir sacar seu benefício. Considere o uso de máscaras e higienização das mãos caso ainda existam recomendações de saúde relacionadas à COVID-19 ou outras doenças contagiosas.

Acumule os valores de um mês para o outro para reduzir a frequência de idas ao banco, se possível.

Ao manter-se informado e preparado, você garante o recebimento do seu benefício com tranquilidade e segurança.

Fique atento ao calendário e siga as orientações necessárias para um saque seguro do seu benefício do Bolsa Família.

