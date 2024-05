NIS de 0 a 9 receberão BÔNUS em junho; veja datas

Calendário do Bolsa Família de junho é divulgado com bônus para todos os NIS. Saiba as datas de pagamento e os benefícios adicionais disponíveis.

O Governo Federal acaba de divulgar o calendário de pagamentos do Bolsa Família para o mês de junho.

Esse programa, que atende mais de 20 milhões de famílias brasileiras, é essencial para o sustento de muitos lares.

Além do valor mínimo de R$ 600, os beneficiários podem contar com bônus adicionais, garantindo um suporte financeiro ainda maior. Saiba mais a seguir.

Governo divulga o calendário do Bolsa Família de junho com bônus extras. Confira as datas e os valores adicionais que podem ser recebidos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funcionará o pagamento do Bolsa Família junho?

Em junho, o pagamento do Bolsa Família mantém o valor mínimo de R$ 600. No entanto, é possível receber valores adicionais dependendo das características da família.

Para isso, é fundamental que o CadÚnico esteja atualizado. O responsável familiar deve verificar quais benefícios adicionais a família tem direito, garantindo o recebimento de todos os valores disponíveis.

Os adicionais são depositados na poupança do Caixa Tem juntamente com o pagamento de R$ 600. Abaixo, veja como desbloquear a conta e ter acesso aos recursos.

Aproveite e confira: Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil + benefícios recheados; seu CPF na Lista? Consulte

Lista de bônus disponíveis em junho

Confira a seguir os benefícios adicionais que podem ser somados ao valor principal do Bolsa Família em junho:

Benefício de Renda de Cidadania : adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar;

: adiciona R$ 142 por membro da unidade familiar; Benefício Complementar : complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600;

: complementa o pagamento de famílias cuja soma dos benefícios não atinja o valor de R$ 600; Benefício Primeira Infância : libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos;

: libera R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos; Benefício Variável Familiar : paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos;

: paga uma parcela extra mensal de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos; Benefício Variável Familiar Nutriz : paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade;

: paga um extra de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade; Benefício Extraordinário de Transição: disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba menos do que era concedido no Auxílio Brasil.

Calendário de pagamentos para junho

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho já está disponível.

Os beneficiários devem ficar atentos às datas para garantir que o valor seja recebido conforme previsto. Veja as datas de acordo com o final do NIS:

NIS final 1 : pagamento em 17 de junho;

: pagamento em 17 de junho; NIS final 2 : pagamento em 18 de junho;

: pagamento em 18 de junho; NIS final 3 : pagamento em 19 de junho;

: pagamento em 19 de junho; NIS final 4 : pagamento em 20 de junho;

: pagamento em 20 de junho; NIS final 5 : pagamento em 21 de junho;

: pagamento em 21 de junho; NIS final 6 : pagamento em 24 de junho;

: pagamento em 24 de junho; NIS final 7 : pagamento em 25 de junho;

: pagamento em 25 de junho; NIS final 8 : pagamento em 26 de junho;

: pagamento em 26 de junho; NIS final 9 : pagamento em 27 de junho;

: pagamento em 27 de junho; NIS final 0: pagamento em 28 de junho.

Manter o CadÚnico atualizado e conhecer os benefícios adicionais disponíveis é essencial para que cada família receba o máximo de recursos possível.

O programa Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de apoio às famílias brasileiras, garantindo sustento e dignidade para milhões de pessoas em todo o país.

Com as novas diretrizes de junho, o Governo Federal reforça seu compromisso com a população, assegurando que todos os beneficiários tenham acesso aos valores que fazem jus.

A atualização regular e a consulta aos benefícios são passos cruciais para o pleno aproveitamento do programa.

Aproveite e confira: Governo dará casa para milhares de brasileiros com O CPF na lista