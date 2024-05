Aprovado NOVO Auxílio EXTRAORDINÁRIO; veja os critérios e saiba como receber

Critérios para receber o auxílio emergencial no RS. Famílias afetadas pelas enchentes receberão R$ 2.000. Saiba quem pode ser beneficiado e como será a distribuição.

Desde o final de abril, o Rio Grande do Sul tem enfrentado intensas chuvas, causando sérios danos e afetando milhares de famílias.

Em resposta a essa situação, o governador Eduardo Leite anunciou a destinação de uma parte substancial dos R$ 93,47 milhões doados via Pix para o novo auxílio emergencial.

Esse auxílio de R$ 2.000 será fundamental para ajudar cerca de 45 mil famílias afetadas pelas enchentes. O objetivo é proporcionar alívio imediato e auxiliar na recuperação das áreas mais atingidas.

Auxílio emergencial de R$ 2.000 no RS. Famílias desabrigadas e cadastradas no CadÚnico ou CAF podem ser beneficiadas. Veja os critérios e a transparência na aplicação. (Foto: divulgação).

Quem será beneficiado pelo NOVO Auxílio Emergencial?

Cerca de 45 mil famílias serão contempladas pelo auxílio emergencial, conforme o anúncio do governador.

O valor será direcionado principalmente às famílias desabrigadas ou desalojadas em áreas que a Defesa Civil estadual reconheceu como em situação de calamidade pública.

Este auxílio tem como meta oferecer suporte financeiro imediato às famílias impactadas pelas chuvas e enchentes no estado.

A iniciativa é um esforço governamental significativo para amenizar os impactos dos desastres naturais sobre a população vulnerável.

Além disso, Eduardo Leite destacou que o benefício será acessível também às famílias cadastradas no CadÚnico ou no CAF, ampliando o alcance do auxílio a um número maior de indivíduos necessitados.

Essa medida visa proporcionar apoio financeiro abrangente, atendendo a mais pessoas que enfrentam dificuldades.

Quais são os critérios para receber o NOVO Auxílio Emergencial?

O governo gaúcho estabeleceu critérios claros para a elegibilidade ao auxílio emergencial.

Famílias com renda de até 3 salários mínimos e que não sejam beneficiárias do programa estadual Volta Por Cima são elegíveis.

O programa estadual Volta Por Cima já oferece R$ 2.500 para famílias em situação de vulnerabilidade, com cerca de R$ 50 milhões liberados pelo governo até o momento.

A distribuição do auxílio emergencial será prioritária nas regiões mais atingidas pelas enchentes.

A prioridade será dada às áreas que já apresentam condições para iniciar a reconstrução, acelerando a chegada dos recursos às vítimas e facilitando o processo de recuperação após o desastre natural.

O governador Leite enfatizou a importância do auxílio de R$ 2.000 para aqueles que perderam tudo nas enchentes, ressaltando que, embora não resolva todos os problemas, é uma ajuda significativa.

Ademais, o governador Eduardo Leite também assegurou total transparência na aplicação dos recursos do auxílio emergencial.

Informações serão publicadas nos portais oficiais, incluindo a lista das famílias beneficiadas.

Além disso, a empresa de consultoria Ernst Young será responsável pela auditoria da prestação de contas do comitê gestor, garantindo uma fiscalização rigorosa.

Essa ação coordenada entre governo estadual, federal e prefeituras visa assegurar que a ajuda chegue rapidamente a quem mais precisa, reforçando o compromisso do governo em oferecer suporte efetivo e transparente.

Continue acompanhando as atualizações para ficar por dentro das regras e das ações executadas em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

