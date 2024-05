SAIU HOJE (21) EXCELENTE notícia para quem trabalhou em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022

Receber um pagamento adicional é um desejo de diversos trabalhadores brasileiros. Se você trabalhou de forma formal nos últimos cinco anos, a notícia de hoje pode trazer um alívio financeiro: você pode receber até um salário mínimo, garantindo um valor extra de R$ 1.412 na sua conta bancária.

Quem tem direito a este pagamento?

Receber uma grana extra sempre vem em boa hora, especialmente quando o custo de vida está cada vez mais alto. Se você trabalhou formalmente entre 2018 e 2022, prepare-se para uma excelente notícia: é possível receber um valor adicional de até R$ 1.412 na sua conta bancária.

Se você trabalhou em 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e possui uma conta na CAIXA, a notícia é ainda melhor. O pagamento é liberado para aqueles que trabalharam com carteira assinada e estão inscritos no programa do PIS/Pasep. Tanto trabalhadores da iniciativa privada quanto servidores públicos podem ser beneficiados.

Conforme explicado pela especialista Lila Cunha, do FDR, é necessário cumprir alguns requisitos definidos pelo Governo Federal. Confira os principais critérios:

Trabalhar com carteira assinada por pelo menos 5 anos ;

; Ter saldo positivo na conta do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço);

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço); Não ter solicitado o saque do FGTS nos últimos 12 meses ;

; Realizar alguma atividade formal no último ano, trabalhando por no mínimo 30 dias (consecutivos ou não).

Funcionários públicos podem receber?

Sim, funcionários públicos também têm direito a receber o pagamento adicional. Para isso, é necessário que eles estejam inscritos no programa do PIS/Pasep e cumpram os mesmos requisitos aplicados aos trabalhadores da iniciativa privada. Isso inclui ter trabalhado formalmente por pelo menos cinco anos, possuir saldo positivo na conta do FGTS e não ter realizado saques do fundo nos últimos 12 meses.

Além disso, os servidores públicos precisam ter exercido alguma atividade formal no último ano, com um mínimo de 30 dias de trabalho, que pode ser consecutivo ou não. Ao atender esses critérios, os funcionários públicos podem consultar suas contas no app ou site do FGTS para verificar o saldo e solicitar o saque diretamente na Caixa Econômica Federal, garantindo assim o valor adicional.

Como saber se você tem direito?

Para verificar se você tem direito a esse pagamento, você pode realizar uma consulta no app ou site do FGTS. A plataforma é de fácil acesso e permite verificar sua conta e saldo acumulado.

Passo a passo para a consulta:

Acesse o app ou site do FGTS; Faça login com seus dados pessoais; Verifique sua conta do FGTS; Caso possua saldo, solicite o saque na Caixa Econômica Federal.

Para solicitar o saque, será necessário apresentar a carteira de trabalho e o comprovante de endereço atual.

Aproveite essa oportunidade para garantir um valor extra e melhorar sua situação financeira. Consulte agora mesmo e veja se você está entre os beneficiados!

