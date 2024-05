Ainda é possível receber EXTRA de R$ 300 no Bolsa Família; saiba como

Mães do Bolsa Família recebem extra de R$ 300 em maio. Saiba como acessar os benefícios adicionais e garantir mais segurança financeira para sua família.

O Bolsa Família, um dos maiores programas de transferência de renda do Brasil, oferece um pagamento mínimo de R$ 600 mensais às famílias inscritas.

No entanto, mulheres mães participantes do programa têm a possibilidade de garantir recursos adicionais.

Atualmente, o programa disponibiliza uma série de benefícios extras. Esses pagamentos adicionais são uma forma de ajustar os recursos à realidade das famílias. Saiba mais a seguir.

Bolsa Família oferece extra de R$ 300 para mães em maio. Veja como atualizar seu cadastro e receber todos os benefícios disponíveis. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como receber EXTRA de R$ 300 do Bolsa Família em maio?

Os recursos extras são depositados juntamente com o benefício principal. Para acessar o pagamento, é necessário cumprir as regras estabelecidas pelo Governo Federal.

Além disso, é crucial que a família esteja com o cadastro atualizado no CadÚnico. Essa atualização deve ser feita a cada dois anos em uma unidade do CRAS.

Se a família se enquadrar em algum dos benefícios adicionais, o extra será automaticamente depositado na conta poupança do Caixa Tem.

Para movimentar o benefício, é necessário baixar o aplicativo da conta, disponível para download no site da Caixa.

Benefício de Renda de Cidadania

Este benefício consiste em um pagamento de R$ 142 por cada membro do grupo familiar.

Benefício Primeira Infância

As famílias recebem um adicional de R$ 150 mensais para cada criança de zero a sete anos.

Benefício Variável Familiar

Gestantes e jovens de 7 a 18 anos têm direito a um adicional de R$ 50.

Benefício Variável Familiar Nutriz

Bebês com até sete meses de idade garantem um extra de R$ 50.

Benefício Extraordinário de Transição

Disponível até maio de 2025, garante que nenhum beneficiário receba menos do que era concedido no Auxílio Brasil.

Benefício Complementar

Destinado a complementar o valor do benefício para famílias que não atingirem o valor mínimo de R$ 600.

Como acessar os benefícios adicionais do Bolsa Família?

Para ter acesso aos benefícios adicionais do Bolsa Família, é essencial seguir as normas estabelecidas e manter o cadastro atualizado.

Os recursos extras ajudam a ajustar o valor recebido às necessidades específicas de cada família, proporcionando maior segurança financeira.

As mães inscritas no Bolsa Família que possuem apenas um filho também têm direito ao extra de R$ 300 em maio.

Esse pagamento adicional é uma medida do Governo Federal para apoiar ainda mais as famílias que dependem desse programa social.

O Bolsa Família continua sendo uma peça fundamental na redução da desigualdade social no Brasil, oferecendo suporte financeiro crucial para milhões de famílias em situação de vulnerabilidade.

Com os benefícios adicionais, o programa busca adaptar-se às diferentes necessidades das famílias brasileiras, garantindo um suporte mais eficaz e abrangente.

Manter-se informado e com o cadastro atualizado é fundamental para aproveitar ao máximo os benefícios oferecidos pelo Bolsa Família.

As famílias devem estar atentas aos prazos e condições para não perderem nenhum auxílio disponível.

