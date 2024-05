Governo dará casa para milhares de brasileiros com O CPF na lista

Em um anúncio que promete trazer alívio para milhares de brasileiros, o Governo Federal revelou novas medidas para garantir moradia às famílias que perderam suas casas nas recentes enchentes. Quem trabalhou formalmente nos últimos anos e tem CPF na lista pode ser beneficiado com uma nova casa, graças ao programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV).

Governo oferece novas moradias para famílias que perderam suas casas. Programa Minha Casa, Minha Vida.

Garantia de casas pelo Governo Federal

Durante um evento em São Leopoldo (RS), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que todas as famílias que perderam suas casas nas enchentes e se enquadram no perfil do Minha Casa, Minha Vida, terão suas moradias repostas pelo Governo Federal. O presidente Lula assegurou que essas medidas serão rápidas e eficazes, com o objetivo de devolver a dignidade às famílias afetadas.

Uma das estratégias do governo é a compra assistida de imóveis usados. As famílias que estão em abrigos ou na casa de parentes podem procurar imóveis à venda, dentro do padrão do MCMV, que serão comprados pelo governo e entregues aos beneficiários. Essa medida visa agilizar o processo e atender rapidamente às necessidades das famílias.

Outra possibilidade é a compra de imóveis em leilão da Caixa e do Banco do Brasil, desocupados devido à inadimplência. O Governo Federal quitará esses imóveis e os entregará às famílias necessitadas. Já foram identificadas 600 casas disponíveis para ocupação imediata, mostrando a rapidez e a eficiência das ações governamentais.

Imóveis em construção

O governo também planeja adquirir imóveis em diferentes estágios de construção. Construtoras no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil que já têm projetos em andamento serão contatadas para que essas casas sejam compradas e entregues às famílias afetadas. Foram identificados 14 mil domicílios em várias fases de construção, que poderão ser disponibilizados rapidamente.

Além dessas ações, o ministro Rui Costa mencionou que propostas inscritas e não selecionadas no MCMV em 2023 serão reavaliadas. Se houver demanda e projetos habilitados que não foram selecionados, o governo autorizará rapidamente essas construções para garantir moradias às famílias.

O MCMV agora inclui uma modalidade que permite a reforma de prédios originalmente não residenciais, transformando-os em moradias. Prédios usados como escritórios, consultórios e até hospitais podem ser adaptados para fornecer moradia às famílias desabrigadas.

Para agilizar a execução dessas medidas, o ministro Rui Costa fez um apelo aos gestores das cidades atingidas. As prefeituras devem informar a demanda por moradias pelo formulário no site do Ministério das Cidades. Com essa ação coordenada, o governo espera atender rapidamente todas as famílias que perderam suas casas.

Outras medidas de apoio

Além da garantia de novas moradias, o presidente Lula autorizou a suspensão das parcelas mensais de financiamentos habitacionais por seis meses para os afetados. Também foi liberado o uso do saldo do FGTS para quitar até 12 parcelas em atraso, dobrando o limite atual. Para novos contratos, será aberta uma carência de 180 dias, proporcionando um alívio financeiro adicional às famílias.

Estas ações demonstram o compromisso do Governo Federal em apoiar e reerguer as famílias brasileiras, garantindo um lar seguro e digno após a tragédia das enchentes.

