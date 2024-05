Bolsa Família 2X: pagamento em dobro revelado em maio; quem recebe

O Bolsa Família de maio apresenta aumento para R$ 702 e benefícios adicionais. Saiba como receber o dobro do valor e as datas de pagamento.

Este mês de maio trouxe uma série de alterações significativas no programa Bolsa Família, impactando diretamente milhões de famílias brasileiras.

Notícias recentes indicam que o valor mínimo do benefício foi elevado para R$ 702, um aumento considerável em comparação ao valor habitual de R$ 600.

Essas mudanças geraram uma mistura de expectativas e dúvidas entre os beneficiários, que necessitam de esclarecimentos para evitar a propagação de informações falsas. Saiba mais a seguir.

Detalhes do Bolsa Família MAIO

Desde a última sexta-feira (17), o Bolsa Família de maio começou a ser distribuído, beneficiando aproximadamente 20,81 milhões de famílias em todo o país.

Este esforço financeiro representa um investimento governamental de R$ 14,18 bilhões. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), o benefício médio entregue este mês foi de R$ 682,32.

O ganho total não se resume apenas no valor base, mas também adicionais específicos para determinados grupos familiares.

Interessante notar que neste mês, 170 mil novas famílias foram incluídas no programa, começando a receber o benefício que tem seu pagamento agendado para os últimos dez dias úteis do mês.

Os pagamentos irão até o dia 31. Cada dia do calendário é dedicado a um grupo específico de beneficiários; confira:

Final do NIS Data de pagamento 1 17/05 2 20/05 3 21/05 4 22/05 5 23/05 6 24/05 7 27/05 8 28/05 9 29/05 0 31/05

Como dobrar o valor do Bolsa Família?

Muitos se perguntam sobre a possibilidade de receber o Bolsa Família em dobro. Isso é possível através da soma de R$ 600 em benefícios complementares, além do valor base.

Por exemplo, o Benefício Primeira Infância atualmente concede R$ 150 por criança, abrangendo cerca de 9,37 milhões de crianças de zero a seis anos em todo o Brasil.

Outros benefícios incluem R$ 50 para crianças acima de sete anos, jovens até 18 anos e gestantes, além do Benefício Nutrizes para bebês de até seis meses de vida.

Bolsa Família para o Rio Grande do Sul

Um cenário particularmente interessante ocorre em municípios onde foi declarada situação de calamidade pública.

Por exemplo, no Rio Grande do Sul, o governo antecipou o pagamento do Auxílio-gás, no valor de R$ 100, destinado à compra de botijões de gás de cozinha.

Este benefício é pago juntamente com o Bolsa Família, embora seja administrado como um programa separado.

Além do Rio Grande do Sul, a antecipação dos pagamentos também afeta um total de 908,85 mil famílias em estados como:

Rio Grande do Norte

Espírito Santo

Maranhão

Rio de Janeiro

Roraima; e

Amazonas.

Para muitos, essas antecipação representam um alívio significativo em tempos de dificuldades econômicas.

Com a antecipação dos pagamentos e o aumento no valor mínimo, famílias de todo o Brasil podem encontrar um pouco mais de estabilidade financeira neste período desafiador.

O calendário detalhado, com datas específicas para cada final de NIS, garante que todos os beneficiários saibam exatamente quando esperar seu auxílio, organizando melhor suas finanças.

Enfim, as informações sobre o Bolsa Família são cruciais para milhões de brasileiros que dependem deste suporte para sua sobrevivência e qualidade de vida.

Por isso, é fundamental que todos os beneficiários se mantenham informados através de canais oficiais para evitar serem vítimas de desinformação e garantir que recebam corretamente o que lhes é devido.

