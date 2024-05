Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil + benefícios recheados; seu CPF na Lista? Consulte

Em uma nova iniciativa para ajudar as famílias afetadas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul, o Governo Federal anunciou um auxílio de R$ 5,1 mil, além de outros benefícios substanciais. Se você foi impactado por esta catástrofe climática, saiba como verificar se seu CPF está na lista e como receber esse apoio financeiro.

Como Funciona o Auxílio Reconstrução de R$ 5,1 mil?

O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante um evento em São Leopoldo (RS). A Medida Provisória 1.219/2024, publicada no Diário Oficial da União, estabelece os critérios para o apoio financeiro às famílias atingidas. O objetivo é repor equipamentos e bens perdidos pelas fortes chuvas. Cerca de 240 mil famílias devem ser beneficiadas, com um investimento total de R$ 1,2 bilhão.

Para receber o auxílio, é necessário que a família esteja registrada nas áreas reconhecidas pelo Poder Executivo Federal como afetadas pelo desastre. Além disso, a transferência será feita via PIX, facilitando o processo para os beneficiários. O valor será depositado diretamente nas contas dos beneficiários, de forma rápida e eficiente.

Documentação Necessária

Para solicitar o auxílio, os beneficiários precisam apenas do número do CPF e uma autodeclaração comprovando a perda dos bens.

Aqueles que perderam documentos poderão fazer a solicitação via aplicativo do governo, com a autodeclaração validada pelos cadastros federais. Isso garante que todas as famílias afetadas recebam o apoio necessário.

Outras Medidas de Apoio

Além do auxílio financeiro direto, o Governo Federal anunciou várias outras medidas para apoiar as famílias e comunidades atingidas:

Suspensão das parcelas de financiamento habitacional por seis meses para beneficiários do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) afetados pelas enchentes.

por seis meses para beneficiários do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) afetados pelas enchentes. Uso do saldo do FGTS para quitar até 12 parcelas em atraso.

para quitar até 12 parcelas em atraso. Antecipação do pagamento do Bolsa Família para 17 de maio, incluindo 21 mil novas famílias na folha de pagamento de junho.

para 17 de maio, incluindo 21 mil novas famílias na folha de pagamento de junho. Liberação de parcelas adicionais do Seguro-Desemprego para os desempregados nas áreas afetadas.

para os desempregados nas áreas afetadas. Restituição antecipada do Imposto de Renda no primeiro lote para contribuintes do RS.

Parcerias e Apoio Logístico

O ministro Rui Costa destacou a importância das parcerias com empresas de serviços essenciais, como água, luz e telefonia, para garantir que todos os beneficiários recebam o auxílio. A Caixa Econômica Federal ficará responsável pela avaliação e compra de imóveis para famílias que perderam suas casas. Imóveis em leilão e projetos não selecionados do MCMV também serão utilizados para garantir moradia a todos os afetados.

Estas medidas demonstram o compromisso do Governo Federal em apoiar as famílias brasileiras em momentos de crise. Se você foi afetado pelas enchentes no Rio Grande do Sul, verifique se seu CPF está na lista e não perca a oportunidade de receber o auxílio de R$ 5,1 mil e outros benefícios que podem ajudar na reconstrução de sua vida e sua casa.

