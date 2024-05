Esteja em dia com o seu CPF e receba entre R$ 600 e R$ 750; saiba como

Beneficiários com CPF de 0 a 9 recebem até R$ 750 pelo Caixa Tem. Saiba como o valor é composto e como movimentar o benefício pelo aplicativo.

Milhares de famílias beneficiárias do Bolsa Família receberão uma boa notícia neste mês. Cada família poderá sacar pelo menos R$ 750 através do aplicativo Caixa Tem.

Esse valor é composto pelo pagamento mínimo e por benefícios adicionais que complementam a quantia. Saiba mais a seguir.

Famílias beneficiadas pelo Bolsa Família podem sacar até R$ 750 no Caixa Tem. Veja os valores adicionais e as facilidades do aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Bolsa Família: aumento no valor dos benefícios por CPF

Em maio, o pagamento do Bolsa Família atingiu 20,8 milhões de lares brasileiros.

Os depósitos começaram em 17 de maio e continuarão até o dia 31, com grupos diferentes recebendo a cada dia útil pelo Caixa Tem.

O valor do Bolsa Família não é fixo e pode variar de acordo com os benefícios adicionais.

Desde março do ano passado, esses bônus foram introduzidos para que famílias mais numerosas possam acessar uma quantia maior. Os valores pagos pelo governo incluem:

R$ 600 : Valor mínimo pago para cada grupo beneficiado;

: Valor mínimo pago para cada grupo beneficiado; R$ 150 : Benefício da Primeira Infância, liberado para cada criança de até 7 anos;

: Benefício da Primeira Infância, liberado para cada criança de até 7 anos; R$ 50 : Benefício Variável Familiar, para crianças acima de 7 anos, jovens até 18 anos e gestantes;

: Benefício Variável Familiar, para crianças acima de 7 anos, jovens até 18 anos e gestantes; R$ 50: Benefício Nutrizes, para bebês com até 6 meses de vida.

Neste mês, o Benefício Primeira Infância chegará a 9,37 milhões de crianças. O Benefício Variável Familiar beneficiará 823.216 gestantes, 383.521 nutrizes, e 15.391.143 crianças e adolescentes.

Veja também: CPF final de 1 a 9 pode se SURPREENDER com saldo de até R$ 50 mil na conta

Como movimentar o valor do Bolsa Família pelo Caixa Tem?

O aplicativo Caixa Tem permite aos beneficiários movimentar o Bolsa Família de várias maneiras.

O saque presencial também está disponível e pode ser feito em agências da Caixa ou casas lotéricas, mediante apresentação de um documento com foto.

Quem possui biometria cadastrada não precisa apresentar o cartão, apenas o documento. No Caixa Tem, é possível:

Realizar PIX ;

; Efetuar pagamento de boletos ;

; Usar o cartão de débito virtual ;

; Fazer recarga de celular ;

; Realizar transferências gratuitas ;

; Sacar sem cartão no caixa eletrônico.

Facilidade e acessibilidade com o Caixa Tem

O Caixa Tem se destaca pela praticidade que oferece aos beneficiários do Bolsa Família.

Com a possibilidade de realizar diversas operações financeiras diretamente pelo aplicativo, o usuário pode gerenciar seu benefício de forma simples e segura, sem precisar enfrentar filas nas agências.

O uso do PIX, por exemplo, facilita a transferência de valores para outras contas, proporcionando maior flexibilidade no uso do dinheiro.

O pagamento de boletos diretamente pelo aplicativo também é uma vantagem significativa, evitando atrasos e proporcionando maior comodidade aos usuários.

Além disso, a opção de recarga de celular permite que os beneficiários mantenham seus dispositivos sempre ativos, garantindo comunicação constante.

A função de saque sem cartão também é uma inovação importante, aumentando a segurança e facilitando o acesso ao dinheiro.

Com a integração de múltiplos benefícios e a facilidade de movimentação pelo Caixa Tem, o Bolsa Família continua a ser um suporte essencial para milhões de famílias brasileiras.

A possibilidade de sacar até R$ 750 neste mês é uma prova do compromisso do programa em oferecer um auxílio mais robusto e eficiente para aqueles que mais precisam.

Veja também: Abono salarial entre R$ 118 e R$ 1.412 será distribuído a milhões em maio: confira se você está na lista