Confirmada restituição do IR 2024 para HOJE (23)? Veja seu lugar na fila e o valor

Consulta ao 1º lote de restituição do Imposto de Renda 2024 já está disponível. Contribuintes podem conferir quanto irão receber nessa primeira etapa.

A partir das 10h desta quarta-feira, 22, os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física poderão consultar o primeiro dos cinco lotes de restituição que será liberado pela Receita Federal. Este primeiro lote inclui todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber, além de contemplar restituições residuais de anos anteriores.

Quem tem prioridade na restituição?

A Receita Federal iniciou a liberação do primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024, oferecendo aos contribuintes a oportunidade de verificar quanto receberão de volta. Este lote, que contempla mais de 2,5 milhões de pessoas, inclui restituições residuais de anos anteriores e dá prioridade a idosos, professores e moradores do Rio Grande do Sul afetados pelas enchentes recentes.

A Receita Federal informou que todo o valor da restituição será destinado a contribuintes com prioridade no reembolso. Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades.

A maior parte dos beneficiários, 2.595.933 contribuintes, têm entre 60 e 79 anos. Em seguida, 1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério, e 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

Para consultar o 1º lote de restituição, siga os passos abaixo:

Acesse a página da Receita Federal na internet. Clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A consulta também pode ser feita pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Pagamento da restituição

O pagamento será feito em 31 de maio, diretamente na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. Além disso, 258.877 idosos acima de 80 anos e 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave, também têm prioridade.

Caso o contribuinte não esteja na lista de restituição, deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se houver alguma pendência, é possível enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes. Se a restituição não for depositada na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O cidadão pode agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome através do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco.

Fique atento ao prazo e garanta que todas as informações estejam corretas para evitar problemas na hora de receber sua restituição. Verifique sua situação na Receita Federal e, se necessário, faça as correções o quanto antes para não perder a oportunidade de receber seu dinheiro de volta.

