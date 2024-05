FGTS Caixa: quem não sacou, não sacará mais? Mudanças confirmadas

Saque do FGTS agora pode ser feito sem documentos em áreas de calamidade pública. Oportunidade irá auxiliar milhares de pessoas.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), essencial para garantir uma espécie de poupança para os trabalhadores, possui regras específicas para saques. Recentemente, o Governo Federal anunciou uma mudança importante para a modalidade de saque calamidade, especialmente para os moradores de cidades afetadas por desastres naturais, como as enchentes que atingiram severamente o Rio Grande do Sul.

Saques do FGTS sem documentação agora são possíveis para moradores de áreas afetadas por desastres. Saiba mais! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Saque do FGTS sem documentos? Veja

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é uma importante ferramenta de segurança financeira para os trabalhadores brasileiros, permitindo acesso a recursos em momentos de necessidade. Recentemente, o Governo Federal introduziu mudanças significativas na documentação exigida para o saque calamidade, especialmente voltadas para aqueles afetados por desastres naturais, como as enchentes no Rio Grande do Sul.

Com essa nova medida, trabalhadores poderão realizar saques de até R$ 6,2 mil sem a necessidade de apresentar documentos, facilitando o acesso ao benefício em um momento crítico.

Para facilitar a vida dos trabalhadores das regiões afetadas, o governo dispensou a apresentação de documentação para a retirada do FGTS. Esta medida é especialmente válida para cidades com até 50 mil habitantes que decretaram situação de emergência ou calamidade pública.

A ideia é permitir que cidadãos que perderam seus documentos nas cheias possam acessar seus recursos de maneira rápida e descomplicada.

Veja mais sobre: Auxílio de R$ 5,1 mil, saque do FGTS e ampliação do Bolsa Família: veja as novidades do Governo

Como funciona o saque simplificado?

Os trabalhadores podem realizar o saque sem precisar apresentar documentos tradicionais. Em vez disso, poderão usar uma declaração emitida pelo governo municipal ou do Distrito Federal, ou até mesmo uma declaração própria que será verificada pela Caixa Econômica Federal. A previsão é de que a liberação desses saques seja realizada em até cinco dias úteis.

Para solicitar o saque, confira:

Acesso ao Aplicativo ou Site do FGTS: Acesse a plataforma oficial do FGTS para solicitar o saque. Solicitação: Faça a solicitação do saque diretamente na plataforma. Liberação dos Recursos: Após a solicitação, os recursos serão disponibilizados em sua conta bancária em até cinco dias úteis.

Benefícios do saque calamidade

O saque calamidade permite que os cidadãos realizem uma retirada de até R$ 6,2 mil do FGTS. Essa modalidade de saque foi criada para fornecer suporte financeiro imediato para os afetados por desastres naturais, garantindo que possam reconstruir suas vidas e enfrentar as dificuldades causadas por essas situações.

Esta mudança nas regras do FGTS para saques em situações de calamidade pública é um passo importante para ajudar os trabalhadores a acessarem seus recursos de maneira mais fácil e rápida. Fique atento às novas medidas e garanta que você esteja preparado para aproveitar essa facilidade caso precise.

Não deixe de conferir: RECEBA HOJE! FGTS: governo dispensa documentos para saques de grupo com CPF 0 a 9