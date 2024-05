Atualização no Bolsa Família: valor ampliado e novo calendário do mês 5

Mudanças no calendário do Bolsa Família de junho trazem novas datas. Veja como garantir o Auxílio-Gás e outros benefícios adicionais neste mês.

O Governo Federal anunciou mudanças importantes no calendário de pagamentos do Bolsa Família para junho.

O maior programa de transferência de renda do país sofreu ajustes devido às enchentes e fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Este mês, os beneficiários receberão os valores antecipadamente.

Governo altera calendário do Bolsa Família de junho devido a enchentes. Saiba as novas datas de pagamento e como aumentar seu benefício com adicionais.

Como será o pagamento de junho do Bolsa Família?

O valor base do Bolsa Família permanece R$ 600 por família, com adicionais de R$ 50 e R$ 150. Este valor pode ser ainda maior com o Auxílio-Gás de R$ 100, destinado a cerca de 5,8 milhões de pessoas.

É importante lembrar, porém, que o Auxílio Gás não é acessível a todos os inscritos no programa. Veja abaixo como garantir o benefício.

Benefícios adicionais

O Bolsa Família oferece vários adicionais que podem aumentar o valor recebido:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : paga R$ 142 por pessoa da família.

: paga da família. Benefício Complementar (BCO) : garante que todas as famílias recebam, no mínimo, R$ 600 .

: garante que todas as famílias recebam, no mínimo, . Benefício Extraordinário de Transição (BET) : assegura que os beneficiários não recebam valores menores que no programa anterior, o Auxílio Brasil. O pagamento está garantido até maio de 2025.

: assegura que os beneficiários não recebam valores menores que no programa anterior, o Auxílio Brasil. O pagamento está garantido até maio de 2025. Benefício Primeira Infância (BPI) : adiciona R$ 150 por criança de zero a sete anos incompletos.

: adiciona por criança de zero a sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF) : paga R$ 50 para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

: paga para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : paga R$ 50 por cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro.

: paga por cada membro da família com até sete meses incompletos (nutriz), com início das transferências em setembro. Vale Gás: cobre o valor médio nacional de um botijão de gás de 13 kg, pago bimestralmente.

Como garantir o Auxílio-Gás?

Para receber o Auxílio-Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender aos critérios específicos estabelecidos pelo programa.

O benefício é distribuído a cada dois meses e visa aliviar o custo do gás de cozinha para as famílias de baixa renda.

Calendário de pagamentos Bolsa Família junho

Confira as novas datas de pagamento do Bolsa Família para junho, organizadas pelo final do Número de Identificação Social (NIS):

Final do NIS 1 : 17 de junho

: 17 de junho Final do NIS 2 : 18 de junho

: 18 de junho Final do NIS 3 : 19 de junho

: 19 de junho Final do NIS 4 : 20 de junho

: 20 de junho Final do NIS 5 : 21 de junho

: 21 de junho Final do NIS 6 : 24 de junho

: 24 de junho Final do NIS 7 : 25 de junho

: 25 de junho Final do NIS 8 : 26 de junho

: 26 de junho Final do NIS 9 : 27 de junho

: 27 de junho Final do NIS 0: 28 de junho

Essas alterações no calendário foram implementadas para garantir que as famílias afetadas pelas condições climáticas recebam o suporte necessário em tempo hábil.

O pagamento antecipado visa minimizar os impactos financeiros causados pelas enchentes e fortes chuvas.

O Bolsa Família continua sendo uma ferramenta essencial no combate à pobreza no Brasil, proporcionando um suporte financeiro crucial para milhões de famílias.

As mudanças e benefícios adicionais são parte dos esforços do governo para melhorar a qualidade de vida e a segurança financeira dos brasileiros mais vulneráveis.

Fique atento às novas datas e verifique seu NIS para garantir o recebimento do benefício no prazo correto.

