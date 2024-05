Revelado o que acontece com quem não declarou Imposto de Renda

Saiba as consequências de não entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 dentro do prazo. Evite multas e complicações legais seguindo as orientações da Receita Federal.

A declaração do Imposto de Renda 2024 é uma obrigação que deve ser cumprida por todos aqueles que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 30.639,90 em 2023.

O prazo final para a entrega é 31 de maio, e o não cumprimento dentro desse período pode resultar em penalidades significativas. Saiba a seguir.

Entenda o que acontece se você não entregar a declaração do Imposto de Renda 2024 no prazo. Fique atento às penalidades e evite transtornos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que acontece com quem não declarou Imposto de Renda 2024?

Quem não entregar a declaração no prazo estipulado pela Receita Federal será sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74.

Essa multa corresponde a 1% ao mês sobre o imposto devido, limitada a 20% do valor total do imposto.

A notificação e o lançamento da multa ocorrem automaticamente assim que a declaração atrasada é enviada.

O Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), necessário para o pagamento da multa, é emitido junto com o recibo de entrega da declaração.

Caso necessário, é possível emitir uma segunda via pelo programa da declaração, pelo e-CAC ou por aplicativo.

Após receber a notificação da multa, o contribuinte tem até 30 dias para efetuar o pagamento.

Se o pagamento não for realizado dentro desse prazo, juros indexados pela taxa Selic começam a ser aplicados. O mesmo prazo é válido para aqueles que desejam contestar a multa e apresentar uma defesa.

E quem tem direito à restituição, mas não entregou a declaração dentro do prazo?

A penalidade também se aplica aos contribuintes que têm direito à restituição, mas não entregam a declaração dentro do prazo.

Nesse caso, o valor mínimo da multa, sujeito a juros, será descontado da restituição.

“O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”. Receita Federal.

Além da multa financeira, o contribuinte pode enfrentar outras penalidades graves. A falta de entrega da declaração pode levar à acusação de sonegação fiscal, processos judiciais e irregularidade do CPF.

Quando o CPF está em situação irregular, o cidadão enfrenta uma série de restrições, como a impossibilidade de abrir contas bancárias, participar de concursos públicos e emitir passaportes.

Afinal, quais são as consequências para o contribuinte?

A não entrega da declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estabelecido traz uma série de complicações para o contribuinte.

A multa mínima de R$ 165,74 pode parecer pequena, mas o valor pode aumentar rapidamente devido aos juros e à taxa Selic.

Além disso, as restrições impostas pelo CPF irregular podem afetar significativamente a vida financeira e profissional do indivíduo.

Para evitar esses problemas, é fundamental que o contribuinte se organize e envie a declaração dentro do prazo.

O planejamento e a organização financeira são essenciais para garantir que todas as obrigações tributárias sejam cumpridas sem transtornos.

A Receita Federal oferece diversas ferramentas e canais de atendimento para auxiliar os contribuintes no preenchimento e envio da declaração.

Utilizar esses recursos pode ajudar a evitar erros e garantir que todas as informações sejam corretamente declaradas.

Em resumo, a entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 dentro do prazo é crucial para evitar multas, juros e complicações legais.

A atenção aos prazos e às regras estabelecidas pela Receita Federal é essencial para manter a regularidade fiscal e evitar transtornos que podem impactar negativamente a vida do contribuinte.

