PIX bônus é LIBERADO e brasileiros vão a loucura: R$ 10, R$ 20, R$ 500 ou R$ 10.000,00?

Pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2024 já começou. Saiba quem tem direito e veja as datas de pagamento para cada mês de nascimento.

Trabalhadores com carteira assinada estão comemorando a liberação do PIX bônus do abono salarial do PIS/Pasep.

Este benefício, criado para garantir um pagamento adicional aos trabalhadores formais, disponibiliza anualmente o valor de um salário mínimo para os cidadãos beneficiados.

Em 2024, o pagamento já foi iniciado pelo Governo Federal, assegurando até R$ 1.412 para os inscritos no programa.

Como receber o PIX bônus do PIS/PASEP?

Antes de mais nada, vale ressaltar que o PIX bônus do benefício está sendo liberado de forma gradual.

Isso porque o Governo Federal montou o calendário de pagamentos de acordo com o mês de nascimento de cada trabalhador.

Dessa forma, é necessário esperar a chegada da sua data para ter os recursos do PIX bônus em mãos.

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento é realizado por meio da conta da poupança social do Caixa Tem.

Portanto, é necessário possuir o aplicativo, disponível para download, para realizar a movimentação financeira. Já para os servidores públicos, o pagamento está sendo liberado pelo Banco do Brasil.

Ambos os grupos precisam cumprir algumas exigências para que possam receber o pagamento. Os critérios são verificados de forma automática pelo Governo Federal.

Quem pode receber o PIS/Pasep?

Para ter direito ao PIX bônus do abono salarial, é preciso atender a alguns requisitos:

O trabalhador deve estar inscrito nos programas do PIS/Pasep ;

; A inscrição deve ter sido realizada há, pelo menos, cinco anos;

O processo é de responsabilidade do empregador e ocorre no momento em que o trabalhador firma seu primeiro contrato formal de emprego;

Também é necessário ter trabalhado com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias no ano-base ;

; Esse período pode ou não ter sido consecutivo;

Como neste ano o pagamento tem como referência o ano de 2022, conta a atividade exercida nesse período;

A renda média salarial do trabalhador deve ser de, no máximo, dois salários mínimos.

Calendário de Pagamentos do PIS/Pasep

Confira as datas de pagamento de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores:

Nascidos em janeiro : recebem a partir de 15 de fevereiro;

: recebem a partir de 15 de fevereiro; Nascidos em fevereiro : recebem a partir de 15 de março;

: recebem a partir de 15 de março; Nascidos em março e abril : recebem a partir de 15 de abril;

: recebem a partir de 15 de abril; Nascidos em maio e junho : recebem a partir de 15 de maio;

: recebem a partir de 15 de maio; Nascidos em julho e agosto : recebem a partir de 17 de junho;

: recebem a partir de 17 de junho; Nascidos em setembro e outubro : recebem a partir de 15 de julho;

: recebem a partir de 15 de julho; Nascidos em novembro e dezembro: recebem a partir de 15 de agosto.

O que fazer para receber o PIX bônus?

O trabalhadores da iniciativa privada devem acessar o aplicativo Caixa Tem para movimentar o valor recebido através do PIX bônus.

Caso ainda não possuam o aplicativo, ele pode ser baixado em dispositivos móveis. Já os servidores públicos precisam verificar suas contas no Banco do Brasil para acessar o abono salarial.

A liberação do abono salarial PIS/Pasep em 2024 está sendo um alívio para muitos trabalhadores formais no Brasil.

Com pagamentos que variam conforme o mês de nascimento, é essencial estar atento ao calendário para não perder a data de recebimento.

A adesão ao programa garante um valor significativo, especialmente em tempos de necessidade financeira.

Portanto, se você é um trabalhador com carteira assinada, verifique se atende aos requisitos e fique atento ao seu calendário de pagamento para aproveitar esse benefício.

