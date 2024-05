Pix de R$ 200: calendário de pagamento pelo Caixa Tem é divulgado

Programa Pé de Meia incentiva estudantes com pagamentos de até R$ 9.200 ao longo do ensino médio. Calendário do PIX de R$ 200 é liberado pelo Caixa Tem.

O Governo Federal lançou o programa Pé de Meia com o objetivo de incentivar estudantes do ensino médio a completarem seus estudos.

A iniciativa oferece pagamentos que podem totalizar até R$ 9.200 ao longo dos três anos de ensino médio.

Recentemente, o calendário do PIX de R$ 200 foi liberado pelo Caixa Tem para estudantes com CPF final de 0 a 9. Saiba mais a seguir.

Estudantes do ensino médio recebem incentivo financeiro pelo programa Pé de Meia. Calendário do PIX de R$ 200 é divulgado para beneficiários com CPF final 0 a 9.

O que é o programa Pé de Meia?

O programa Pé de Meia é direcionado a estudantes de 14 a 24 anos matriculados no ensino médio da rede pública, além de estudantes de 19 a 24 anos na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O incentivo financeiro é distribuído ao longo dos três anos do ensino médio, conforme os seguintes critérios:

R$ 200 no ato da matrícula;

9 parcelas de R$ 200 ao longo do ano , para estudantes com pelo menos 80% de frequência nas aulas;

, para estudantes com pelo menos 80% de frequência nas aulas; R$ 1.000 por cada ano concluído com aprovação;

R$ 200 ao realizar a prova do Enem, pago uma única vez.

Essa parcela de R$ 200 está vinculada à frequência às aulas, que é um dos critérios estabelecidos pelo programa para garantir a continuidade do incentivo.

Como participar do programa Pé de Meia e receber o PIX de R$ 200?

Para participar do programa, os estudantes devem possuir CPF, estar inscritos no CadÚnico, ter 80% de frequência escolar e participar do Saeb.

Além disso, é crucial que não reprovem no final do ano letivo e façam o Enem ao final do 3º ano do ensino médio.

Calendário de pagamentos programa Pé de Meia

A segunda parcela do benefício segue o calendário de pagamentos abaixo, de acordo com o mês de nascimento do estudante:

27 de maio: Estudantes nascidos em janeiro e fevereiro

28 de maio: Estudantes nascidos em março e abril

29 de maio: Estudantes nascidos em maio e junho

30 de maio: Estudantes nascidos em julho e agosto

3 de junho: Estudantes nascidos em setembro e outubro

4 de junho: Estudantes nascidos em novembro e dezembro

Em suma, o programa Pé de Meia é uma iniciativa crucial para incentivar a educação entre jovens brasileiros, oferecendo suporte financeiro significativo para garantir que continuem seus estudos.

A estrutura do programa, com seus pagamentos condicionados à frequência e desempenho escolar, busca promover uma cultura de responsabilidade e dedicação entre os estudantes.

Com o suporte financeiro do governo, espera-se que mais jovens concluam o ensino médio e estejam melhor preparados para os desafios futuros.

Esses incentivos financeiros não apenas ajudam a aliviar as dificuldades econômicas enfrentadas por muitas famílias, mas também reforçam a importância da educação como um caminho para melhores oportunidades de vida.

O programa Pé de Meia é, portanto, um passo importante para o desenvolvimento educacional e social do Brasil, uma vez que proporciona aos jovens uma chance justa de alcançar seus sonhos e contribuir positivamente para a sociedade.

