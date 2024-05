Nova realidade no INSS é marcada por auxílio-doença SEM perícia médica; saiba como solicitar

INSS permite solicitar auxílio-doença sem perícia médica. Saiba como enviar seu atestado e garantir o benefício de forma rápida e eficiente.

Desde agosto do ano passado, trabalhadores que sofrem acidentes ou adoecem podem solicitar o Benefício por Incapacidade Temporária, conhecido como auxílio-doença, sem a necessidade de atendimento presencial.

Esta mudança trouxe uma série de facilidades para os segurados. Confira abaixo como solicitar o benefício e quais são os principais pontos a serem seguidos para garantir os pagamentos.

Auxílio-doença pode ser solicitado sem perícia presencial. Veja como enviar seu atestado médico pelo portal Meu INSS e agilizar o processo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Auxílio-doença sem perícia médica?

O INSS identificou que a perícia médica presencial era um dos principais fatores de atraso na concessão do auxílio-doença, devido à alta demanda e ao número insuficiente de profissionais disponíveis.

Para resolver essa questão, o governo adotou uma solução tecnológica para agilizar e tornar o processo mais eficiente.

Como funciona o novo sistema?

Desde julho de 2023, com a implementação do sistema Atestmed, até fevereiro de 2024, foram realizados 1.296.546 pedidos de auxílio-doença por análise documental. Destes, 595.313 foram aprovados. O Atestmed permite que o envio de atestados médicos substitua a perícia médica presencial para licenças de até 180 dias.

Para enviar o atestado, o trabalhador pode utilizar o portal Meu INSS, acessando seu pedido e anexando o documento complementar ou solicitando um novo requerimento. Outra opção é entregar o atestado pessoalmente em uma agência do INSS, sem necessidade de agendamento prévio.

O sistema Atestmed não nega automaticamente o pedido de auxílio-doença. Se não for possível conceder o benefício com base nos documentos enviados, o solicitante será orientado a agendar uma perícia presencial.

Como enviar o atestado médico para o INSS?

Para que o atestado médico seja aceito pelo INSS, ele deve conter informações essenciais sobre o solicitante e ser verdadeiro.

O documento precisa ser recente, emitido há menos de 90 dias da Data de Entrada do Requerimento (DER), estar legível e sem rasuras.

As informações obrigatórias incluem o nome completo do requerente, data de início do repouso e prazo estimado necessário, mesmo que indeterminado.

Além disso, são necessárias a assinatura e carimbo do profissional emitente, com registro do Conselho de Classe (CRM, CRO ou RMS), podendo ser eletrônicos ou digitais, conforme a legislação vigente.

O atestado deve conter detalhes sobre a doença ou a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Essas mudanças visam simplificar o processo e reduzir a espera, garantindo que os trabalhadores recebam o auxílio necessário de forma mais rápida e eficaz.

O objetivo é assegurar que o benefício seja concedido de maneira justa e eficiente, atendendo às necessidades dos trabalhadores em tempos de adversidade.

Quais as vantagens do novo sistema?

Com a nova sistemática, os trabalhadores têm maior facilidade e agilidade para solicitar o auxílio-doença.

O uso de tecnologia para a análise documental dos atestados médicos permite uma resposta mais rápida, sem a necessidade de comparecimento às agências do INSS, que muitas vezes enfrentam longas filas e agendamentos demorados.

Além disso, o sistema garante mais transparência e eficiência no processo, reduzindo o número de pedidos indeferidos por falta de atendimento presencial.

A digitalização dos procedimentos também contribui para uma maior segurança na tramitação dos documentos, evitando fraudes e garantindo que apenas os trabalhadores que realmente necessitam recebam o benefício.

Para garantir que o seu pedido de auxílio-doença seja aceito sem problemas, siga as orientações para o preenchimento correto do atestado médico e utilize as plataformas digitais disponibilizadas pelo INSS.

Caso o benefício não seja concedido de imediato, prepare-se para agendar uma perícia presencial e apresentar todos os documentos necessários para a comprovação da incapacidade temporária.

Essas mudanças são parte de um esforço contínuo para melhorar o atendimento e garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados de forma mais ágil e eficiente.

Fique atento às atualizações e utilize os recursos disponíveis para assegurar o seu benefício de maneira rápida e segura.

Essa nova abordagem visa proporcionar um suporte mais efetivo aos trabalhadores em momentos de necessidade, reforçando o compromisso do INSS com a eficiência no atendimento aos segurados.

