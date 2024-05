Novos valores liberados para grupo especial de brasileiros; você pode estar incluso

Consulta aberta para o maior lote de restituição do IRPF 2024. Saiba quais grupos têm direito e como verificar sua restituição de forma simples.

A partir das 10 horas desta quinta-feira, 23 de maio, os contribuintes poderão consultar o maior lote de restituição do Imposto de Renda de 2024 (IRPF).

Este lote beneficiará 5.562.065 contribuintes, incluindo prioritários e não prioritários, totalizando um montante de R$ 9,5 bilhões.

Restituição do Imposto de Renda 2024 disponível para consulta. Veja os grupos prioritários e como acessar sua restituição rapidamente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito à restituição do Imposto de Renda?

A restituição do IRPF é a devolução do valor pago em excesso na declaração do tributo.

Para saber se você tem direito à devolução, saldo zerado ou necessidade de pagar o Imposto de Renda, consulte o programa de preenchimento e envio das declarações.

Os valores são distribuídos em lotes e a data de recebimento depende da categorização do contribuinte como prioritário ou da data de envio da declaração.

A restituição é corrigida com base na taxa Selic.

A restituição inclui valores residuais de anos anteriores, marcando um recorde de pagamentos pela Receita Federal.

Os contribuintes do Rio Grande do Sul, estado em calamidade, terão prioridade, com 886.260 declarações restituídas, somando mais de R$ 1 bilhão.

A restituição será creditada em 31 de maio. Do total de R$ 9,5 bilhões, R$ 8.857.175.779,78 são destinados aos contribuintes prioritários.

Confira: Ainda é possível receber EXTRA de R$ 300 no Bolsa Família; saiba como

Quais são os grupos prioritários da restituição do Imposto de Renda?

A Receita Federal define como prioritários os seguintes grupos para a restituição do IRPF 2024:

Idosos acima de 80 anos

Idosos entre 60 e 79 anos

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Em seguida, vêm os contribuintes que optaram pelo modelo pré-preenchido e pela restituição via Pix. Vale lembrar que o Pix só é válido quando a chave é o CPF do contribuinte.

Chaves de Pix com e-mail, telefone ou código aleatório não são aceitas. Após atender esses grupos, a Receita Federal começará a devolver o imposto recolhido em excesso dos demais cidadãos.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda?

Para verificar se você está incluído no próximo lote de restituição do IRPF 2024, siga os passos abaixo, aproximadamente uma semana antes da data de pagamento:

Acesse o site da Receita Federal e clique em “Meu Imposto de Renda” Selecione a opção “Serviços” e depois “Consultar minha restituição” Clique em “Iniciar” Informe o CPF do titular, data de nascimento e ano Confirme as informações

Calendário da restituição do Imposto de Renda 2024

Primeiro lote: 31 de maio

31 de maio Segundo lote: 28 de junho

28 de junho Terceiro lote: 31 de julho

31 de julho Quarto lote: 30 de agosto

30 de agosto Quinto lote: 30 de setembro

A restituição do Imposto de Renda é um alívio financeiro significativo para muitos contribuintes. Este ano, a Receita Federal trouxe novidades no processo de restituição, tornando ainda mais importante acompanhar de perto a liberação dos valores.

A restituição não apenas devolve o valor pago em excesso, mas também ajuda na organização financeira dos contribuintes.

Atenção especial deve ser dada aos contribuintes do Rio Grande do Sul, que, devido à situação de calamidade, receberão prioridade no pagamento.

Além disso, a inclusão de valores residuais de anos anteriores amplia o benefício a um maior número de pessoas.

Manter-se informado sobre o processo de restituição do Imposto de Renda é crucial. A consulta pode ser feita de forma simples e rápida no site da Receita Federal.

Fique atento às datas e aos critérios de prioridade para garantir que você receba sua restituição o mais cedo possível.

Aproveite as novas facilidades, como a restituição via Pix, para ter acesso rápido e seguro aos valores devidos.

Confira: NIS de 0 a 9 receberão BÔNUS em junho; veja datas