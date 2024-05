ESTES são os brasileiros que não precisam mais tirar a CNH; veja só

CNH gratuita em 2024 para ciclomotores facilita a mobilidade urbana. Saiba quem ainda precisa do documento e como se inscrever na CNH Social.

As recentes alterações no Código de Trânsito Brasileiro, estabelecidas pela Resolução N°996 do Contran, estão gerando muita discussão.

Especialistas e cidadãos debatem as mudanças no processo de obtenção e a necessidade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que agora se adapta às novas dinâmicas de mobilidade.

Novas regras de 2024 excluem CNH para ciclomotores. Veja quem ainda precisa da habilitação e os requisitos para obter a CNH Social gratuitamente. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quais foram as mudanças na CNH em 2024?

A principal novidade é a exclusão da exigência de CNH para conduzir ciclomotores, como bicicletas elétricas e patinetes.

Essa medida visa facilitar a mobilidade urbana e incentivar o uso de veículos sustentáveis.

Contudo, a exigência de CNH continua para veículos motorizados mais robustos, incluindo carros e motocicletas, devido ao maior risco que representam.

Quem ainda precisa da habilitação após as novas regras?

Condutores de automóveis, motocicletas e veículos comerciais de grande porte ainda necessitarão da CNH.

A habilitação é essencial para assegurar que todos os motoristas possuam o conhecimento e a preparação adequados para operar tais veículos com segurança.

As categorias de CNH sofreram adaptações para abraçar as novas configurações de veículos e suas especificidades:

Categoria A : veículos de duas ou três rodas, como motocicletas e triciclos motorizados.

: veículos de duas ou três rodas, como motocicletas e triciclos motorizados. Categoria B : veículos automotores de até oito passageiros mais o condutor.

: veículos automotores de até oito passageiros mais o condutor. Categorias C, D e E : direcionadas a veículos de carga e passageiros com requisitos específicos de tamanho e peso.

: direcionadas a veículos de carga e passageiros com requisitos específicos de tamanho e peso. Categoria ACC: especificamente para ciclomotores de até 50 cm³.

Quem pode tirar a habilitação de graça em 2024?

Para ter acesso ao benefício da CNH Social, é necessário cumprir alguns requisitos básicos:

Idade mínima de 18 anos : No momento da inscrição, você precisa ter completado 18 anos.

: No momento da inscrição, você precisa ter completado 18 anos. Estar desempregado há mais de 12 meses : É necessário comprovar que você está desempregado há mais de um ano.

: É necessário comprovar que você está desempregado há mais de um ano. Renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo : A renda familiar total, dividida pelo número de membros da família, não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo.

: A renda familiar total, dividida pelo número de membros da família, não pode ultrapassar 1,5 salário mínimo. Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais : Você precisa estar inscrito no CadÚnico e ter o Número de Inscrição Social (NIS) ativo .

: Você precisa estar inscrito no CadÚnico e ter o . Não ter CNH nas categorias A ou B : Se você já possui habilitação nas categorias A ou B, não poderá solicitar a CNH Social.

: Se você já possui habilitação nas categorias A ou B, não poderá solicitar a CNH Social. Ter habilidade física e mental para dirigir: É necessário comprovar aptidão física e mental para dirigir através de exames médicos e psicológicos.

Como se inscrever na CNH Social em 2024?

O processo de inscrição na CNH Social pode variar de acordo com o estado. De maneira geral, os seguintes passos são necessários:

Acesse o site do DETRAN do seu estado: procure pela página da CNH Social no site do DETRAN do seu estado. Verifique os prazos de inscrição: cada estado tem seus próprios prazos de inscrição. Fique atento às datas e não perca o período para se candidatar. Reúna a documentação necessária: prepare toda a documentação exigida, que geralmente inclui: Carteira de identidade (RG)

Quais são os documentos necessários para a CNH Social?

Os documentos exigidos para se inscrever na CNH Social incluem:

Quais são as etapas para tirar a CNH Social?

Inscrição no programa: acesse o site do DETRAN do seu estado, verifique os prazos e reúna a documentação necessária para se inscrever na CNH Social. Seleção: aguarde a convocação para o processo seletivo, que geralmente inclui entrevista e avaliação socioeconômica. Habilitação: se for selecionado, você receberá as instruções para iniciar o processo de habilitação, que inclui aulas teóricas e práticas, exames médicos, psicológicos e de direção. Obtenção da habilitação: após a aprovação em todas as etapas, você receberá sua carteira de motorista definitiva.

Dicas importantes

Fique atento aos prazos de inscrição : cada estado tem seus próprios prazos, então consulte o site do DETRAN com antecedência.

: cada estado tem seus próprios prazos, então consulte o site do DETRAN com antecedência. Reúna toda a documentação necessária: tenha em mãos todos os documentos exigidos para evitar contratempos.

