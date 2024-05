Cai HOJE novo depósito para beneficiários do INSS; acompanhe as próximas datas

Depósito da segunda parcela do 13º salário do INSS começa hoje. Confira quem tem direito e as datas de liberação dos pagamentos.

Boa notícia para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)! A partir desta sexta-feira (24), começa o depósito da segunda parcela do 13º salário.

Essa antecipação proporciona uma importante ajuda financeira para milhões de brasileiros, representando um alívio no orçamento familiar e um estímulo à economia do país.

Quem tem direito à segunda parcela do 13º do INSS?

O 13º salário do INSS abrange vários grupos, incluindo aposentados, pensionistas por morte, beneficiários de auxílios como acidente e reclusão, além de quem recebe salário-maternidade.

A segunda parcela é paga juntamente com a última parcela do benefício.

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo, o pagamento é organizado de acordo com o último número do benefício, começando nesta sexta-feira e seguindo até o início de junho.

Aqueles que recebem acima de um salário mínimo terão os pagamentos iniciados em 3 de junho. Confira os calendários abaixo.

Calendário de pagamentos do 13º do INSS para beneficiários que recebem até um salário mínimo:

Número Final do Benefício Data de Liberação 1 24/05 2 27/05 3 28/05 4 29/05 5 31/05 6 03/06 7 04/06 8 05/06 9 06/06 0 07/06

Calendário de pagamentos do 13º do INSS para beneficiários que recebem acima de um salário mínimo:

Número Final do Benefício Data de Liberação 1 e 6 03/06 2 e 7 04/06 3 e 8 05/06 4 e 9 06/06 5 e 0 07/06

Detalhes dos depósitos do 13º do INSS

Os pagamentos do 13º salário do INSS são divididos em duas parcelas. A primeira parcela corresponde a 50% do valor total do benefício.

A segunda parcela, que está sendo paga agora, compreende o valor restante, descontados eventuais tributos e contribuições legais.

É importante destacar que a segunda parcela do 13º salário do INSS pode sofrer descontos, como o Imposto de Renda, dependendo do montante acumulado pelo beneficiário.

Essas informações são essenciais para que os beneficiários possam planejar adequadamente seu orçamento familiar.

Impacto econômico e planejamento financeiro

Essa antecipação do 13º salário representa uma injeção significativa de recursos na economia, contribuindo para o fortalecimento do poder de compra dos beneficiários e ajudando no aquecimento do comércio local.

Para muitos, essa é uma oportunidade de quitar dívidas, fazer compras planejadas ou investir em necessidades imediatas.

Para garantir que o benefício seja utilizado da melhor forma, é fundamental que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento e dos possíveis descontos que podem ocorrer na segunda parcela.

Planejar o orçamento familiar considerando esses fatores pode fazer toda a diferença na administração das finanças pessoais.

A antecipação da segunda parcela do 13º salário do INSS traz um alívio financeiro significativo para milhões de brasileiros.

Entender quem tem direito, as datas de pagamento e os possíveis descontos é essencial para um bom planejamento financeiro.

Fique atento às datas e aproveite essa oportunidade para organizar suas finanças e garantir um final de ano mais tranquilo e estável.

