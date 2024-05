Novo DESCONTO em benefícios do INSS, veja

O pagamento da segunda parcela do 13º salário do INSS traz uma novidade que preocupa muitos aposentados: o desconto do Imposto de Renda. Essa contribuição é obrigatória e ocorre automaticamente, afetando principalmente aqueles com rendimentos mais elevados.

Do que se trata este desconto no INSS?

O desconto do Imposto de Renda no INSS refere-se à dedução aplicada à segunda parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas. Este desconto é obrigatório e segue a mesma tabela progressiva utilizada para os trabalhadores em geral, onde a alíquota varia conforme a faixa de renda. Essa medida visa garantir que todos contribuam proporcionalmente aos seus rendimentos, assegurando uma distribuição mais justa da carga tributária.

Este desconto é calculado de forma automática pelo INSS, levando em consideração os rendimentos anuais do beneficiário. Quem recebe até R$ 2.259,20 está isento, mas à medida que os rendimentos aumentam, as alíquotas variam de 7,5% a 27,5%. É importante destacar que essa dedução não se aplica à primeira parcela do 13º salário, paga sem descontos em abril, mas afeta diretamente a segunda parcela, que será creditada nos meses subsequentes conforme o calendário de pagamentos do INSS.

Quanto será descontado do Imposto de Renda no INSS?

O desconto do Imposto de Renda incide exclusivamente sobre a segunda parcela do 13º salário do INSS. A primeira parcela, paga em abril, correspondeu a até 50% do salário do cidadão, sem qualquer dedução. A tabela de descontos aplicada na segunda parcela é a mesma usada para os descontos tradicionais do Imposto de Renda, com alíquotas progressivas divididas por faixas de renda.

Confira abaixo a tabela de descontos:

Até R$ 2.259,20: Isento

Isento De R$ 2.259,21 até R$ 2.826,65: 7,5% – Dedução de R$ 169,44

7,5% – Dedução de R$ 169,44 De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05: 15,0% – Dedução de R$ 381,44

15,0% – Dedução de R$ 381,44 De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68: 22,5% – Dedução de R$ 662,77

22,5% – Dedução de R$ 662,77 Acima de R$ 4.664,68: 27,5% – Dedução de R$ 896,00

Isenções e benefícios adicionais

Alguns aposentados estão isentos desses descontos. Quem ganha até R$ 2.824 ou tem mais de 65 anos com um salário previdenciário de até R$ 2.824 + parcela bônus de R$ 1.903,98 não precisa se preocupar com a mordida do Leão.

Além disso, há deduções mensais por dependente e limites mensais de desconto simplificado que podem reduzir o impacto do Imposto de Renda.

Para verificar o desconto do Imposto de Renda no seu 13º salário pago pelo INSS, siga os passos abaixo para consultar o benefício deste mês:

Acesse o Meu INSS e faça login. Procure por “extratos” no menu. Selecione “extratos de pagamentos”. Filtre a busca pelo mês “maio/2024”.

Com essas informações, é possível entender melhor como será feito o desconto e planejar suas finanças de forma mais eficaz. Fique atento ao calendário de pagamentos e não deixe de consultar os canais oficiais para mais detalhes.

