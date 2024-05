ATENÇÃO: notícia especial para trabalhadores que fazem aniversário em Maio

Maio traz boas notícias para os trabalhadores que celebram seus aniversários neste mês! Já está disponível uma “renda extra” variando entre R$ 118 e R$ 1.412, que poderá ser sacada nos próximos dias. Esta oportunidade surge como um alívio bem-vindo, especialmente em tempos econômicos incertos.

Se você faz aniversário em maio, essa pode ser uma excelente chance de obter um reforço financeiro sem a necessidade de solicitações adicionais.

Aproveite a oportunidade de obter uma renda extra em maio! Saiba mais sobre como trabalhadores aniversariantes deste mês podem sacar até R$ 1.412 do PIS/PASEP.

Entenda como funciona o benefício e quem está elegível

Os valores disponíveis para saque são parte do abono salarial do PIS/PASEP de 2024, destinado a servidores públicos e trabalhadores do setor privado que estiveram empregados por pelo menos 30 dias no ano de 2022, sejam esses dias consecutivos ou não.

Este benefício é calculado proporcionalmente ao número de meses trabalhados durante o ano referido, garantindo que cada qualificado receba um montante justo baseado em sua contribuição ao mercado de trabalho.

1 mês trabalhado em 2022: R$ 118

R$ 118 2 meses trabalhados em 2022: R$ 235

R$ 235 3 meses trabalhados em 2022: R$ 353

R$ 353 4 meses trabalhados em 2022: R$ 471

R$ 471 5 meses trabalhados em 2022: R$ 588

R$ 588 6 meses trabalhados em 2022: R$ 706

R$ 706 7 meses trabalhados em 2022: R$ 824

R$ 824 8 meses trabalhados em 2022: R$ 941

R$ 941 9 meses trabalhados em 2022: R$ 1.059

R$ 1.059 10 meses trabalhados em 2022: R$ 1.177

R$ 1.177 11 meses trabalhados em 2022: R$ 1.294

R$ 1.294 12 meses trabalhados em 2022: R$ 1.412

Para garantir que você está na lista de beneficiários deste abono salarial, é crucial verificar se cumpre todos os critérios necessários. As datas específicas de pagamento, que começaram em fevereiro deste ano, foram planejadas para facilitar o acesso aos fundos de maneira organizada e eficiente. Não deixe de conferir o calendário oficial de pagamentos para saber exatamente quando e como você poderá acessar seu benefício.

Quem pode receber o abono salarial do PIS/PASEP?

O abono salarial do PIS/PASEP é um benefício anual destinado a trabalhadores que se enquadram em certos critérios estabelecidos pelo governo federal. Para ser elegível ao recebimento do abono, o trabalhador deve ter sido empregado com carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano-base considerado para o pagamento, que geralmente é o ano anterior.

Além disso, é necessário estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos e ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais durante o período de emprego. Estas condições garantem que o benefício seja direcionado para a parcela da população que mais necessita de suporte financeiro adicional.

Além dos critérios relacionados ao tempo de serviço e salário, é imprescindível que a empresa onde o trabalhador estava empregado tenha informado corretamente seus dados ao governo através da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou eSocial, conforme o caso. Isso assegura que o governo tenha as informações necessárias para processar o pagamento do abono.

O valor recebido por cada trabalhador varia conforme o tempo que trabalhou no ano base: quanto mais meses trabalhados, maior será o valor do abono, podendo chegar até um salário mínimo vigente. Assim, o abono salarial do PIS/PASEP desempenha um papel importante no complemento da renda dos trabalhadores brasileiros, oferecendo um alívio financeiro bem-vindo anualmente.

