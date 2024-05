Essa pode ser a sua vez de receber R$ 750 pelo Caixa Tem; saiba o que fazer

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou um novo auxílio emergencial no valor de R$ 750 através do aplicativo Caixa Tem.

Esse pagamento visa auxiliar financeiramente os prejudicados pelas chuvas e enchentes nas cidades do Rio Grande do Sul.

Receba auxílio emergencial de R$ 750 pelo Caixa Tem para vítimas das enchentes no RS. Saiba sobre os benefícios extras do Bolsa Família. (Foto: divulgação).

Antecipação do pagamento para beneficiários do Bolsa Família

A partir de 17 de maio, os beneficiários do Bolsa Família que foram afetados pelas chuvas no RS poderão sacar o valor de R$ 750 antecipadamente, independentemente do número do NIS (Número de Identificação Social).

Essa medida tem como objetivo facilitar o acesso aos recursos necessários neste momento de reconstrução.

Especialista esclarece sobre os benefícios do Bolsa Família

Lila Cunha, colaboradora do FDR, oferece mais detalhes sobre o Bolsa Família. Este programa oferece mensalmente o valor de R$ 600 aos beneficiários, além de outros benefícios adicionais.

Benefícios extras do Bolsa Família no Caixa Tem

Além da parcela regular de R$ 600, os beneficiários do Bolsa Família podem receber benefícios extras, tais como:

BPI (Benefício Primeira Infância): Destinado às famílias com crianças de até 6 anos, esse benefício oferece o valor de R$ 150 .

Destinado às famílias com crianças de até 6 anos, esse benefício oferece o valor de . BVF (Benefício Variável Familiar): Para famílias com crianças de 7 a adolescentes de 18 anos, gestantes e nutrizes, este benefício disponibiliza R$ 50.

Outros benefícios disponíveis incluem:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por membro da unidade familiar.

por membro da unidade familiar. Benefício Complementar (BCO): Valor adicional para famílias que a soma dos benefícios não atinja R$ 600 .

Valor adicional para famílias que a soma dos benefícios não atinja . Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Suplemento de R$ 50 para cada integrante com até sete meses de idade (nutriz).

Suplemento de para cada integrante com até sete meses de idade (nutriz). Benefício Extraordinário de Transição (BET): Concedido até maio de 2025 para garantir que nenhum beneficiário receba quantia inferior ao que era pago durante o Auxílio Brasil, programa do governo anterior.

Essas medidas visam fornecer suporte financeiro adicional às famílias em situações de vulnerabilidade, contribuindo para a mitigação dos impactos causados pelas adversidades climáticas.

