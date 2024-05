Programa oferece NOVA renegociação de dívidas

Para ajudar microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) a renegociarem suas dívidas, o Governo Federal lançou o programa Desenrola MEI. Essa iniciativa faz parte do Acredita, um esforço maior para tornar o crédito mais acessível e apoiar o crescimento desses pequenos negócios no Brasil.

Como funciona a nova renegociação de dívidas?

O Desenrola MEI oferece uma oportunidade limitada para que empreendedores possam ajustar suas pendências financeiras sob condições favoráveis, diferentemente do programa Desenrola Brasil, que focava em pessoas físicas. Este novo programa exige que os MEIs tratem diretamente com os bancos, sem o uso de uma plataforma centralizada para a renegociação.

Segundo o Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MEMP), a renegociação de dívidas dentro do Desenrola MEI não passa por uma plataforma única. Cada microempreendedor deve negociar individualmente com as instituições financeiras. Isso exige preparo e uma abordagem estratégica para alcançar termos que auxiliem na resolução das dívidas de maneira sustentável.

A Serasa Experian reportou que, em janeiro de 2024, o Brasil tinha aproximadamente 6,3 milhões de micro e pequenas empresas inadimplentes, o maior número desde 2016. Este contexto reforça a importância de programas como o Desenrola MEI.

Entenda sobre detalhes e elegibilidade

A elegibilidade para o programa depende de a empresa ter dívidas com mais de 90 dias de atraso, a partir de 22 de abril, data de lançamento do programa. Não há limite para o valor da dívida ou tempo máximo de atraso, permitindo a inclusão de dívidas significativas.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as renegociações estariam disponíveis “nos próximos dias”, conforme os bancos ajustam os detalhes técnicos internos para se alinhar às diretrizes do programa.

Quais as perspectivas futuras?

O Desenrola MEI promete ser um divisor de águas para muitos empresários que enfrentam dificuldades financeiras. Estar bem preparado para negociar diretamente com os bancos é crucial. Continuaremos acompanhando o desenvolvimento do programa e trazendo atualizações.

Para saber mais sobre o funcionamento ainda vigente do Desenrola Brasil para pessoas físicas, confira neste link mais informações. Mantenha-se informado e preparado para aproveitar essa oportunidade única de renegociação.

Demais benefícios para MEI

Além das vantagens na renegociação de dívidas, o programa Desenrola MEI traz outros benefícios significativos para microempreendedores individuais. Uma das vantagens é o acesso facilitado a linhas de crédito com taxas de juros reduzidas, especialmente projetadas para fortalecer a estrutura financeira desses pequenos negócios. Isso permite que os empreendedores não apenas quitem suas dívidas, mas também invistam em expansão e melhorias operacionais, essenciais para a sustentabilidade e crescimento no mercado competitivo.

Adicionalmente, o Desenrola MEI propõe programas de capacitação e consultoria, focados em gestão financeira e empresarial. Esse suporte é crucial para que os microempreendedores possam não só entender melhor as nuances do mercado, mas também aplicar práticas que maximizem a eficiência e a lucratividade de seus negócios. Com essas ferramentas, os MEIs podem aprimorar suas habilidades, tomar decisões mais informadas e, consequentemente, fortalecer a economia local de forma mais efetiva.

