Dia de pagamento: R$ 600 podem cair HOJE (20) na sua conta

R$ 600 na sua conta hoje: É divulgada a lista de pagamento do Bolsa Família de maio, e famílias já podem ter valores disponíveis em conta.

Os pagamentos de maio do Bolsa Família começaram hoje, e muitos beneficiários já podem ter o valor de R$ 600 disponível em suas contas. Neste mês, 170 novas famílias serão contempladas com o benefício, que é distribuído de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social).

Bolsa Família de maio: Veja como saber se você é um dos beneficiários que já pode sacar R$ 600.

Valores e Beneficiários do Bolsa Família

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) iniciou os pagamentos do Bolsa Família de maio com um investimento de R$ 14,18 bilhões para 20,8 milhões de famílias.

O valor médio do benefício neste mês é de R$ 682,32, mas pode ser maior devido aos adicionais pagos conforme a composição familiar. O Benefício Primeira Infância, por exemplo, será pago a 9,37 milhões de crianças de zero a seis anos, com um valor de R$ 150 por criança.

Os pagamentos são realizados de acordo com o número final do NIS. Hoje, os beneficiários com NIS final 1 já podem sacar o valor. A partir do dia 20, o pagamento segue para NIS final 2, e assim por diante, conforme o calendário de pagamento divulgado pelo MDS.

Calendário de Pagamentos do Bolsa Família em maio

Final do NIS 1: 17/5

17/5 Final do NIS 2: 20/5

20/5 Final do NIS 3: 21/5

21/5 Final do NIS 4: 22/5

22/5 Final do NIS 5: 23/5

23/5 Final do NIS 6: 24/5

24/5 Final do NIS 7: 27/5

27/5 Final do NIS 8: 28/5

28/5 Final do NIS 9: 29/5

29/5 Final do NIS 0: 31/5

Benefícios Adicionais

Além do valor base, outros adicionais serão pagos a famílias com gestantes e nutrizes. 823.216 gestantes receberão um adicional, com um investimento total de R$ 38,88 milhões, e 383.521 nutrizes também receberão um repasse, que alcança R$ 18,56 milhões. Para 15.391.143 crianças e adolescentes, o valor total do benefício atinge R$ 709,71 milhões.

Confira quais são:

Benefício Primeira Infância

O Benefício Primeira Infância é destinado a famílias com crianças de zero a seis anos. Cada criança nessa faixa etária recebe um adicional de R$ 150, proporcionando um suporte extra para os cuidados e despesas essenciais na primeira fase da vida.

Benefício Variável de 0 a 15 anos

Famílias com crianças e adolescentes de zero a 15 anos têm direito a um adicional de R$ 49 por criança, com um limite de cinco benefícios por família. Esse valor é fundamental para garantir o sustento e a educação dos jovens, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Benefício Variável Jovem

Para adolescentes entre 16 e 17 anos, o Benefício Variável Jovem oferece um adicional de R$ 57 por jovem, com um limite de dois benefícios por família. Este adicional incentiva a permanência dos adolescentes na escola e apoia suas necessidades básicas.

Benefício para Gestantes

O Benefício para Gestantes é concedido às famílias com mulheres grávidas, proporcionando um adicional de R$ 49 durante os nove meses de gestação. Esse valor auxilia nos cuidados pré-natais e nas despesas relacionadas à saúde da gestante.

Benefício para Nutrizes

Para famílias com crianças de até seis meses, o Benefício para Nutrizes oferece um adicional de R$ 49. Esse valor é crucial para apoiar a alimentação e os cuidados básicos dos recém-nascidos.

Auxílio-Gás

O Auxílio-Gás é um benefício adicional para ajudar as famílias de baixa renda a comprarem gás de cozinha. Esse auxílio é pago bimestralmente e corresponde a 50% do valor médio nacional do botijão de gás de 13 kg, aliviando parte das despesas domésticas.

Benefício de Superação da Extrema Pobreza

Este benefício é destinado às famílias que, mesmo com todos os outros benefícios do Bolsa Família, ainda possuem uma renda mensal per capita inferior ao valor da linha de extrema pobreza, atualmente definido em R$ 105. O valor adicional é calculado individualmente para garantir que a renda da família alcance o mínimo estabelecido.

Benefícios Temporários

Além dos benefícios permanentes, o programa também inclui benefícios temporários para situações específicas, como o auxílio-doença e o salário-maternidade. Estes são pagos enquanto durar a condição que gerou o direito ao benefício.

Como atualizar o cadastro no Bolsa Família

Para garantir que o pagamento seja realizado corretamente, é essencial manter o cadastro no Bolsa Família atualizado. Se precisar atualizar suas informações, acesse o portal do Bolsa Família ou dirija-se ao CRAS mais próximo. A atualização dos dados garante que o valor do benefício seja calculado corretamente, de acordo com a composição familiar e a situação socioeconômica.

Se você é beneficiário do Bolsa Família, verifique o número final do seu NIS e fique atento ao calendário de pagamentos. Hoje, muitos brasileiros já podem sacar o valor de R$ 600 e, em alguns casos, até valores maiores devido aos adicionais. Este benefício é fundamental para muitas famílias, proporcionando um alívio financeiro significativo.

