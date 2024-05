SAIU a lista de convocados para novos SAQUES do CadÚnico

Aproveite a oportunidade para melhorar sua qualidade de vida e garantir o acesso aos benefícios sociais do CadÚnico.

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico, é essencial para famílias de baixa renda que buscam acessar diversos benefícios sociais. Os inscritos poderão realizar saques nesta semana conforme convocação.

Saiba mais sobre como se beneficiar deste sistema e quais são os passos para garantir sua inclusão nos programas disponíveis.

Como funciona o CadÚnico?

O CadÚnico funciona como um registro que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda no Brasil, permitindo que o governo ofereça políticas sociais de maneira direcionada. Para ser elegível, é necessário que a família possua uma renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo ou renda total de até três salários mínimos.

Para se inscrever no CadÚnico, é obrigatório que a família realize um cadastro em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próxima. Neste processo, devem ser apresentados documentos que comprovem a identidade e a situação econômica de todos os que residem no mesmo domicílio. Entre a documentação necessária para a inscrição, são exigidos:

CPF ou título de eleitor do responsável pela família beneficiária;

Documentos de identificação de todos os membros da família (RG, certidão de nascimento ou casamento);

Comprovante de residência atualizado;

Se houver, comprovante de renda dos membros da família.

Quais benefícios são vinculados ao cadastro?

O CadÚnico dá acesso a uma variedade de programas que podem auxiliar nas diferentes áreas da vida das famílias cadastradas. Entre esses benefícios, estão:

Bolsa Família

Benefício de Prestação Continuada (BPC)

Auxílio-inclusão

Programa habitacional do Minha Casa Minha Vida

Auxílio-gás

Tarifa social de energia elétrica e água

Contribuição facultativa de baixa renda ao INSS (direitos como aposentadoria por idade, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família)

(direitos como aposentadoria por idade, auxílio-acidente, auxílio-doença, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade e salário-família) Criança feliz

Carteira do idoso

ID Jovem (meia-entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda)

(meia-entrada em eventos culturais e esportivos para jovens de baixa renda) Programas Cisternas

Isenção na taxa de inscrição em concursos públicos e no Enem

Reserva de vagas no Sisu

Telefone popular

Financiamento para compra de imóvel por famílias rurais

Esses benefícios são fundamentais para melhorar a qualidade de vida das famílias de baixa renda, proporcionando suporte em diversas áreas como alimentação, saúde, educação e moradia.

