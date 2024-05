Governo libera R$ 38 milhões em crédito para CPF na lista; você está nela?

Brasileiros podem se beneficiar de novo programa que irá conceder crédito aos cidadãos que participarem, de forma simples. É necessário apenas solicitar sua nota fiscal.

Se você é uma das pessoas que colocaram o CPF na Nota Fiscal, pode ter uma surpresa agradável. Recentemente, o governo liberou R$ 38 milhões em créditos para cidadãos que participaram do programa Nota Fiscal Paulista. O sorteio contemplou diversos ganhadores, com prêmios que vão desde valores menores até R$ 1 milhão.

Saiba tudo sobre o Programa Nota Fiscal Paulista: como funciona, benefícios e como resgatar seus prêmios.

Governo de SP libera R$ 38 milhões em créditos para quem colocou o CPF na Nota Fiscal. Veja como transferir! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como resgatar seus créditos

Para verificar se você é um dos sortudos e aprender a transferir o valor, siga os passos abaixo:

Acesse o portal da Fazenda de São Paulo e vá até a aba “Cidadão”. Clique em “Nota Fiscal Paulista” e informe seu CPF e senha. Confirme que você não é um robô e clique em “Acessar”. Na seção de saque, escolha se deseja receber em conta corrente ou poupança. Insira os dados da conta, que deve estar em seu nome. Confirme a operação e anote o número de controle emitido pelo sistema.

Programa Nota Fiscal Paulista

O Programa Nota Fiscal Paulista é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo que visa incentivar os consumidores a exigirem a emissão de notas fiscais em suas compras. Ao solicitar o CPF na Nota Fiscal, os consumidores acumulam créditos que podem ser utilizados para abatimento no IPVA, transferência para conta corrente ou poupança, e ainda participam de sorteios de prêmios em dinheiro.

O programa também permite que consumidores doem seus cupons fiscais para entidades beneficentes, ajudando essas instituições a obterem recursos adicionais.

Entre os principais benefícios do Programa Nota Fiscal Paulista, destacam-se o aumento da transparência fiscal e a redução da sonegação de impostos, uma vez que as notas fiscais registradas contribuem para um controle mais eficiente das operações comerciais.

Além disso, os consumidores são recompensados diretamente, recebendo créditos que podem aliviar despesas do cotidiano e a chance de ganhar prêmios significativos em sorteios mensais. Essas vantagens fazem com que o programa seja atrativo tanto para indivíduos quanto para a economia do estado como um todo.

Resultados do sorteio

Confira abaixo os ganhadores dos principais prêmios do último sorteio:

1º Prêmio – R$ 1.000.000,00 : Capelinha/Buri/SP

: Capelinha/Buri/SP 2º Prêmio – R$ 500.000,00 : Vila Campestre/São Paulo/SP

: Vila Campestre/São Paulo/SP 3º Prêmio – R$ 500.000,00 : Altos de Sumaré/Sumaré/SP

: Altos de Sumaré/Sumaré/SP 4º Prêmio – R$ 500.000,00 : Jardim Monte Kemel/São Paulo/SP

: Jardim Monte Kemel/São Paulo/SP 5º Prêmio – R$ 500.000,00 : Consolação/São Paulo/SP

: Consolação/São Paulo/SP 6º ao 15º Prêmio – R$ 100.000,00: Diversas localidades em SP

Este é um ótimo momento para verificar suas notas fiscais e resgatar os prêmios disponíveis. Não perca a chance de aproveitar essa oportunidade!

