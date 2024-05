Convocação para mães: saques superiores a R$ 100 disponíveis nesta terça-feira (14/05)

Neste mês dedicado às mães, o Governo Federal brasileiro anuncia uma boa nova para as chefes de família. Com o Bolsa Família, programa essencial de distribuição de renda, as mães que se enquadram nos critérios de vulnerabilidade social terão direito a um adicional significativo em seu benefício.

A partir desta terça-feira, 14 de maio, estarão disponíveis saques superiores a R$ 100, podendo o valor total exceder R$ 1.000.

Como Funciona o Calendário de Saques

Os pagamentos são organizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Para este mês, as datas variam de 17 a 31 de maio, garantindo que todas as mães beneficiárias tenham acesso aos valores adicionais estipulados. Confira:

NIS com final 1 : 17 de maio

: 17 de maio NIS com final 2 : 20 de maio

: 20 de maio NIS com final 3 : 21 de maio

: 21 de maio NIS com final 4 : 22 de maio

: 22 de maio NIS com final 5 : 23 de maio

: 23 de maio NIS com final 6 : 24 de maio

: 24 de maio NIS com final 7 : 27 de maio

: 27 de maio NIS com final 8 : 28 de maio

: 28 de maio NIS com final 9 : 29 de maio

: 29 de maio NIS com final 0: 31 de maio

Além do benefício básico, que parte de R$ 600, adicionais específicos como o Benefício de Renda de Cidadania, Primeira Infância e Variável Familiar Nutriz complementam os valores recebidos, assegurando um suporte mais robusto para essas famílias.

Essas medidas reforçam o compromisso do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em apoiar as mães brasileiras, proporcionando não apenas ajuda financeira, mas também reconhecimento pelo papel fundamental que desempenham na estrutura familiar e social do país.

Quais os benefícios do Bolsa Família?

O Bolsa Família é um programa do governo federal brasileiro destinado a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, com o objetivo de garantir a elas um direito à alimentação e acesso à educação e à saúde. Por meio de transferências diretas de renda, o programa busca combater a fome, promover a segurança alimentar, e incentivar a frequência escolar e o uso dos serviços de saúde pelas famílias beneficiadas.

Além do benefício básico, o programa inclui pagamentos adicionais por cada criança, adolescente, gestante e nutriz na família, o que amplia o impacto positivo na melhoria das condições de vida desses grupos vulneráveis.

Além dos benefícios imediatos relacionados à subsistência e à saúde, o Bolsa Família também desempenha um papel crucial no desenvolvimento social ao longo prazo.

Ele permite que famílias que antes estavam presas em ciclos de pobreza tenham uma chance de buscar melhores oportunidades de vida, como empregos mais estáveis e educação de qualidade para os filhos. Este programa não só proporciona recursos financeiros, mas também fortalece a base para uma sociedade mais justa e equitativa, incentivando a inclusão social e econômica dos beneficiários.

