Anunciada antecipação do Bolsa Família 2024 para grupo de brasileiros

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) anunciou a antecipação do Bolsa Família em várias regiões do Brasil. Essa medida emergencial visa apoiar famílias em situações de vulnerabilidade devido a desastres naturais, como enchentes e deslizamentos.

A partir de 17 de maio, os beneficiários começarão a receber seus pagamentos de forma unificada, independentemente do último número do NIS.

Governo antecipa o Bolsa Família de maio para vítimas de enchentes, garantindo alívio financeiro imediato.

Alívio financeiro para famílias afetadas

A antecipação dos pagamentos é uma resposta direta aos desafios enfrentados por localidades que sofreram com eventos climáticos extremos. Ao unificar a data de pagamento, o governo pretende proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias afetadas, permitindo que enfrentem as dificuldades com mais tranquilidade.

Além disso, o MDS também estendeu o prazo para atualização cadastral, garantindo que mais famílias possam regularizar suas informações sem a pressão de prazos rígidos.

Calendário de pagamentos e benefícios de Maio

A seguir, confira o calendário de pagamentos do Bolsa Família para maio, conforme o número final do NIS:

17 de maio : Pagamento unificado para beneficiários em cidades selecionadas.

: Pagamento unificado para beneficiários em cidades selecionadas. 18 de maio : NIS final 2 – Antecipação especial permitindo acesso aos fundos já no sábado.

: NIS final 2 – Antecipação especial permitindo acesso aos fundos já no sábado. 21 de maio : NIS final 3.

: NIS final 3. 22 de maio : NIS final 4.

: NIS final 4. 23 de maio : NIS final 5.

: NIS final 5. 24 de maio : NIS final 6.

: NIS final 6. 25 de maio : NIS final 7 – Antecipação movendo a data para o final de semana.

: NIS final 7 – Antecipação movendo a data para o final de semana. 28 de maio : NIS final 8.

: NIS final 8. 29 de maio : NIS final 9.

: NIS final 9. 31 de maio: NIS final 0.

Benefícios Adicionais

Até que novos valores sejam definidos, o Governo Federal mantém os seguintes benefícios para o Bolsa Família:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por pessoa da família.

: R$ 142 por pessoa da família. Benefício Complementar (BCO) : Garante um mínimo de R$ 600 por família.

: Garante um mínimo de R$ 600 por família. Benefício Extraordinário de Transição (BET) : Garantia de que os beneficiários não recebam valores menores do que recebiam no programa anterior, Auxílio Brasil.

: Garantia de que os beneficiários não recebam valores menores do que recebiam no programa anterior, Auxílio Brasil. Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150 a mais por criança de zero a sete anos incompletos.

: R$ 150 a mais por criança de zero a sete anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50 pagos a mais para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

: R$ 50 pagos a mais para gestantes e crianças/adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): R$ 50 para cada membro da família com até sete meses incompletos, com início das transferências em setembro.

Como realizar a inscrição

Para se inscrever no Bolsa Família e ter acesso ao benefício, siga os seguintes passos:

Dirija-se ao CRAS mais próximo de sua residência. Solicite o cadastramento no Cadastro Único. Apresente documentos de identificação de cada membro da família e um comprovante de residência. Preencha o questionário socioeconômico detalhado. Aguarde a análise dos dados e a confirmação da inscrição.

As famílias selecionadas começarão a receber o Bolsa Família a partir de 17 de maio, conforme o calendário de pagamentos.

