ESTAS famílias vão receber PIX de R$ 5,1 mil do Governo; confira lista

Saiba mais sobre o auxílio emergencial de R$ 5,1 mil lançado para regiões brasileiras. Descubra como será feita a distribuição do benefício.

O governo federal anunciou um PIX de R$ 5.100 para famílias que foram impactadas pelas recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito durante a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à região metropolitana de Porto Alegre, liderada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Governo federal lança auxílio de R$ 5,1 mil para áreas afetadas. Conheça as medidas emergenciais anunciadas para apoio às comunidades. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem poderá receber o auxílio de R$ 5,1 MIL do governo?

Este auxílio será direcionado às famílias que perderam móveis, eletrodomésticos e outros objetos devido às enchentes.

O processo será simplificado e rápido, sendo necessário apenas o atestado da Defesa Civil do município onde o ocorrido se deu.

A transferência do benefício será realizada de forma facilitada, via PIX, diretamente para as contas das famílias afetadas.

Aproveite e confira: Desempregados têm acesso a R$ 2,7 mil adicionais com parcelas extras do seguro

Quantas famílias serão atendidas pelo PIX de R$ 5,1 MIL?

Inicialmente, estima-se que cerca de 200 mil famílias sejam beneficiadas, totalizando um investimento de R$ 1,2 bilhão.

O procedimento será autodeclaratório, porém, as autoridades irão verificar se a área onde a família reside foi realmente atingida pelas inundações.

O que o governo tem feito para ajudar o RS?

Além do Auxílio Reconstrução, o governo anunciou outras medidas para auxiliar as pessoas que perderam suas residências nas áreas urbanas devido às chuvas e enchentes.

Isso inclui a garantia de habitação para famílias dentro do perfil de renda do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), faixas 1 e 2.

Além disso, para auxiliar na reconstrução das residências, o governo irá promover a compra assistida de imóveis usados e novos, além de abrir editais do MCMV para a construção de novas habitações.

As famílias que se encontram em abrigos ou residindo temporariamente em casas de familiares já podem procurar imóveis à venda em suas cidades, que serão adquiridos pelo governo por meio da Caixa.

Antecipação do saque FGTS também é CONFIRMADA

Além das medidas habitacionais, o governo permitirá o saque do FGTS, até o valor de R$ 6.220, para trabalhadores com carteira assinada nas cidades afetadas.

Também foi anunciada a retirada de imóveis de pessoas inadimplentes de leilões, além de benefícios como:

Duas parcelas adicionais do seguro-desemprego; e

Pausa nos pagamentos de financiamentos de imóveis, entre outras medidas.

Bolsa Família, restituição do IR e visitas do presidente Lula

O governo incluiu 21 mil novas famílias no programa Bolsa Família no Rio Grande do Sul, antecipando também as parcelas do pagamento do auxílio para o próximo dia 17.

Além disso, confirmou que o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda será pago no dia 31 de maio.

O presidente Lula realizou sua terceira visita ao estado desde o início da tragédia, demonstrando apoio e solidariedade às comunidades afetadas.

Calendário OFICIAL Bolsa Família maio

Data de pagamento Final 17 de maio 1 20 de maio 2 21 de maio 3 22 de maio 4 23 de maio 5 24 de maio 6 27 de maio 7 28 de maio 8 29 de maio 9 31 de maio 0

Aproveite e confira: Novos beneficiários do Bolsa Família, veja quem passará a receber o benefício