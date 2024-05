SAIU a lista de famílias que irão ganhar casa do Governo; veja

Descubra as estratégias do governo para fornecer moradia às famílias em necessidade. Conheça as medidas do programa Minha Casa, Minha Vida para oferecer apoio urgente.

O governo brasileiro está adotando medidas emergenciais para proporcionar moradia às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

O Ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o governo comprará casas disponíveis no mercado, ampliará o programa Minha Casa, Minha Vida e utilizará imóveis de bancos em leilão nas áreas afetadas.

Explore as iniciativas do governo para oferecer moradia às comunidades vulneráveis. Saiba como o programa Minha Casa, Minha Vida está sendo expandido para atender às necessidades habitacionais.

O que o governo pretende fazer para ajudar o RS?

Em visita à região do Vale dos Sinos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Eduardo Leite anunciaram as medidas destinadas a auxiliar as famílias desabrigadas.

O objetivo é garantir que todas as famílias que perderam suas residências e se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida sejam beneficiadas.

Além da suspensão temporária de seis meses no pagamento das parcelas dos financiamentos, o governo anunciou uma nova medida.

Famílias afetadas pelas enchentes e enquadradas nas faixas 1 e 2 terão acesso a novas moradias totalmente garantidas pelo governo federal.

Quais serão as estratégias para alcançar esse objetivo?

Para alcançar esse objetivo, diversas estratégias serão adotadas:

Compra Assistida de Imóveis Usados: As famílias podem indicar uma casa já existente, o governo compra o imóvel e entrega à família.

As famílias podem indicar uma casa já existente, o governo compra o imóvel e entrega à família. Chamada Pública de Imóveis: Proprietários interessados em vender imóveis podem apresentar propostas ao governo.

Utilização de Estoque de Casas para Leilão: Imóveis retomados pelo governo devido a financiamentos não pagos serão retirados de leilão, quitados e oferecidos às famílias.

Aquisição de Imóveis de Construtoras: O governo comprará antecipadamente domicílios que estavam sendo construídos por empreiteiras para o mercado.

O governo comprará antecipadamente domicílios que estavam sendo construídos por empreiteiras para o mercado. Habilitação de Novos Projetos do Minha Casa, Minha Vida: Projetos anteriormente apresentados, mas não selecionados, serão reconsiderados para inclusão no programa.

Como será o acesso às novas moradias?

O Ministro Rui Costa enfatizou que as famílias desabrigadas já podem procurar imóveis à venda em suas cidades.

O governo, por meio da Caixa Econômica Federal, comprará as casas e as entregará às famílias necessitadas.

O governo assegura que até mesmo as casas não regularizadas serão restituídas. O programa habitacional do governo classifica as famílias de acordo com sua renda mensal:

Faixa 1: Famílias com renda bruta mensal até R$ 2.640.

Famílias com renda bruta mensal até R$ 2.640. Faixa 2: Famílias com renda bruta mensal entre R$ 2.640,01 e R$ 4.400.

O valor dos imóveis que podem ser adquiridos nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida varia de R$ 190 mil a R$ 264 mil, dependendo da localidade.

Como pedir suspensão das parcelas do Minha Casa, Minha Vida?

Para pedir a suspensão, as famílias precisam entrar em contato com a Caixa Econômica Federal. O telefone divulgado pelo governo é o 0800 104 0104.

“Vale para os financiamentos feitos pelas famílias de todas as faixas de renda com recursos do FGTS. Essa é uma medida para aliviar as pessoas que, neste momento, estão com suas rendas afetadas e comprometidas pela calamidade.” Jader Filho, Ministro das Cidades.

