Enem 2024: MEC anuncia novo prazo de inscrição? Veja

Saiba sobre os possíveis novos prazos para inscrição no Enem 2024. Fique atualizado com as últimas informações do MEC sobre o processo de inscrição.

O Ministério da Educação (MEC) estuda a chance de estabelecer novos prazos para inscrição e isenção de taxa para estudantes gaúchos que pretendem participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O período de inscrições para o exame está programado para ocorrer de 27 de maio a 7 de junho. Saiba mais a seguir.

Descubra as mudanças nos prazos do Enem 2024. O MEC avalia estender os períodos de inscrição e isenção de taxa para garantir a participação dos estudantes.

MEC vai adiar o Enem 2024?

Diante do atual contexto desafiador enfrentado pelo estado do Rio Grande do Sul, o ministro da Educação, Camilo Santana, manifestou o compromisso de garantir que nenhum estudante gaúcho seja excluído do Enem. Em uma mensagem compartilhada em suas redes sociais, ele afirmou:

“Quero aqui tranquilizar os estudantes gaúchos, diante desse momento difícil que vive o estado. Nós já estamos avaliando novos prazos de inscrição e isenção de taxa para os participantes no Rio Grande do Sul, para que ninguém fique de fora do Enem. Fiquem tranquilos em relação ao exame e acompanhem os canais oficiais do MEC. Em breve, traremos novas informações”.

Como eu faço para me inscrever no Enem 2024?

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o endereço eletrônico enem.inep.gov.br/participante .

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, deve ser efetuado entre os dias 27 de maio e 12 de junho.

Além disso, as solicitações para tratamento por nome social e para atendimento especializado precisam ser feitas até 7 de junho.

Datas Enem 2024

Conforme o cronograma estabelecido, o gabarito oficial do Enem será divulgado em 20 de novembro. Os resultados individuais estão previstos para serem anunciados até o dia 13 de janeiro de 2025. Veja:

Inscrições: 27/05 – 07/06

Provas: 03/11 – 10/11

Resultado: 13/01

Como serão as provas do Enem 2024?

As provas do Enem 2024 serão compostas de 180 questões objetivas e uma redação. Confira como será o exame:

1º dia | Domingo, 3 de novembro

Redação

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

2º dia | Domingo, 10 de novembro

Matemática e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Qual a composição das provas do Enem 2024?

1º dia – domingo, 03 de novembro – das 13h30 às 19h

Redação

45 questões de Ciências Humanas

45 questões de Linguagens

2º dia – domingo, 10 de novembro – das 13h30 às 18h30

45 questões de Ciências da Natureza

45 questões de Matemática

Onde utilizar as notas do Enem 2024?

As notas do Enem 2024 serão aplicáveis para concorrer a vagas no ensino superior, tanto em universidades públicas quanto em instituições privadas, seja na condição de bolsista ou não.

O Ministério da Educação (MEC) disponibiliza as seguintes oportunidades de seleção que consideram a pontuação do Enem:

Sistema de Seleção Unificada (SiSU): Com inscrições realizadas uma vez ao ano, o SiSU aceita a nota mais recente do Enem e oferece vagas em instituições públicas de ensino.

Com inscrições realizadas uma vez ao ano, o SiSU aceita a nota mais recente do Enem e oferece vagas em instituições públicas de ensino. Programa Universidade para Todos (ProUni): Com duas janelas de inscrição anuais, o ProUni proporciona bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas de todo o país para estudantes que participaram de uma das duas últimas edições do Enem.

Com duas janelas de inscrição anuais, o ProUni proporciona bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas de todo o país para estudantes que participaram de uma das duas últimas edições do Enem. Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): Com duas oportunidades de inscrição, o Fies oferece financiamento para o pagamento de mensalidades em cursos superiores de instituições privadas. Uma das novidades do programa é o Fies Social, destinado a estudantes de baixa renda que podem financiar até 100% dos encargos educacionais. Podem participar aqueles que fizeram qualquer prova do Enem desde 2010.

Esteja atento às próximas atualizações para se manter informado sobre as mudanças nos prazos e demais detalhes relevantes para a sua participação no Enem deste ano.

